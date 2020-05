FIFA neemt claim serieus en onderzoekt miljoenendeal Manchester United

Sampdoria heeft de FIFA verzocht om de transfer van Bruno Fernandes van Sporting Portugal naar Manchester United te onderzoeken, zo weet ESPN woensdag te melden. De Italianen verkochten de middenvelder in 2017 voor circa tien miljoen euro aan de Portugese topclub en spraken destijds een doorverkooppercentage af van naar verluidt tien procent. Volgens Sampdoria is het verschuldigde bedrag nog niet overgemaakt, ondanks het feit dat Fernandes al sinds januari in Engeland speelt.

Manchester United legde in de winterse transferperiode 55 miljoen euro neer voor Fernandes en met een doorverkooppercentage van tien procent zou Sampdoria nog 5,5 miljoen euro moeten krijgen vanuit Portugal. De FIFA meldt dat Sporting Portugal van mening is dat de afspraken niet zijn geschonden en de claim dus niet rechtsgeldig is. "Wij kunnen bevestigen dat Sampdoria op 3 april een klacht heeft ingediend tegen Sporting inzake financiële afspraken bij de transfer van Bruno Fernandes", zo laat een woordvoerder van de FIFA weten aan ESPN.

"De transfer wordt momenteel onderzocht en hangende het onderzoek kunnen wij geen verdere informatie geven", voegt de zegsman van de wereldvoetbalbond daaraan toe. Het lijkt in ieder geval duidelijk dat Manchester United op financieel gebied niet aansprakelijk kan worden gesteld door Sporting Portugal. Fernandes zelf heeft nog niet gereageerd op de claim die is ingediend door Sampdoria.

Fernandes, die tot medio 2025 vastligt op Old Trafford, kende een flitsende start bij Manchester United. De 25-jarige middenvelder kwam tot dusver tot 3 doelpunten en 4 assists in 9 wedstrijden namens the Red Devils. Vanwege de coronacrisis keerde Fernandes met zijn gezin terug naar Portugal, maar volgens Goal is hij alweer teruggekeerd naar Engeland om binnenkort de training bij Manchester United te hervatten.