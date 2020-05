ESPN selecteert Nederlanders in lijst met slechtste Premier League-transfers

In navolging van FourFourTwo heeft ESPN een lijst samengesteld met de vijftig slechtste aankopen in de Premier League-geschiedenis. Waar FourFourTwo in zijn lijst met slechtste Premier League-spelers maar liefst negen Nederlanders opnam in de lijst, heeft ESPN met Winston Bogarde en Marco Boogers ‘slechts’ twee Nederlanders geselecteerd. Beide ranglijsten worden aangevoerd door Ali Dia, die ooit één wedstrijd voor Southampton speelde.

Het verhaal van Dia is berucht. De Senegalees kwam via een ‘neppe George Weah’ binnen bij Southampton en was zogenaamd de neef van de legendarische oud-spits. Al gauw bleek de aanvaller niet aan het gewenste niveau te voldoen, maar toch kwam hij éénmaal binnen de lijnen bij de Engelse club. "Hij rende rond als Bambi op ijs. Het was beschamend om te zien", zo typeerde ploeggenoot Matt Le Tissier de korte invalbeurt van Dia later.

‘Ik dacht dat hij een prijsvraag had gewonnen en daarom mee mocht doen’

Dia wordt in de lijst van ESPN gevolgd door Danny Drinkwater, die door Chelsea in 2017 voor een kleine veertig miljoen euro werd overgenomen van Leicester City. De middenvelder mislukte bij the Blues en wordt dit seizoen verhuurd aan Aston Villa. Ricardo ‘Ricky’ Alvarez completeert de top-drie: tijdens het bewind van Dick Advocaat werd de aanvallende middenvelder voor 10,5 miljoen euro na een huurperiode definitief overgenomen van Internazionale. Een jaar later vertrok hij transfervrij naar Sampdoria. Winston Bogarde is op de negende plaats de hoogst genoteerde Nederlander. Chelsea nam de oud-verdediger in 2000 over van Barcelona en hij zou uiteindelijk vier jaar onder contract staan in Londen, maar daarin slechts negen wedstrijden spelen.

1. Ali Dia (Southampton)

2. Danny Drinkwater (Chelsea)

3. Ricky Alvarez (Sunderland)

4. Bosko Balaban (Aston Villa)

5. Adrian Mutu (Chelsea)

6. Dani Osvaldo (Southampton)

7. Andriy Shevchenkm (Chelsea)

8. Thomas Brolin (Leeds United)

9. Winston Bogarde (Chelsea)

10. Mario Balotelli (Liverpool)

11. Alexis Sánchez (Manchester United)

12. Bebe (Manchester United)

13. David Bentley (Tottenham Hotspur)

14. Roger Johnson (Wolverhampton Wanderers)

15. Steve Marlet (Fulham)

16. Alberto Aquilani (Liverpool)

17. Gastón Ramírez (Southampton)

18. Kevin Davies (Blackburn Rovers)

19. Agustin Delgado (Southampton)

Jack Rodwell was in januari 2018 nog even op proef bij Vitesse, maar dat draaide op niets uit.

20. Jack Rodwell (Sunderland)

21. Eliaquim Mangala (Manchester City)

22. Saido Berahino (Stoke City)

23. Giannelli Imbula (Stoke City)

24. Roberto (West Ham United)

25. Sergey Rebrov (Tottenham Hotspur)

26. Seth Johnson (Leeds United)

27. Owen Hargreaves (Manchester United)

28. Michael Owen (Newcastle United)

29. Nikola Zagic (Birmingham City)

Boogers is op plaats dertig de tweede Nederlander op de lijst van ESPN. De oud-aanvaller kwam in 1995 slechts tot 44 speelminuten in vier optredens voor West Ham United, liep al snel een zware knieblessure op en werd na een half jaar alweer teruggestuurd naar Nederland. De latere directeur van FC Dordrecht speelde gedurende zijn loopbaan verder voor onder meer RKC Waalwijk, Fortuna Sittard, Sparta Rotterdam, FC Groningen en FC Volendam. Boogers blijft PSV-spits Kostas Mitroglou net voor in de verkiezing van slechtste Premier League-aankopen aller tijden.

30. Marco Boogers (West Ham United)

31. Kostas Mitroglou (Fulham)

32. Francis Jeffers (Arsenal)

33. Massimo Taibi (Manchester United)

34. Papy Djilobodji (Sunderland)

35. Didier Ndong (Sunderland)

36. Andrea Silenzi (Nottingham Forest)

37. Juan Sebastian Véron (Manchester United)

38. Andy Carroll (Liverpool)

39. Fernando Torres (Chelsea)

Ook nummer 44 op het lijstje van ESPN heeft een Nederlands tintje. Afonso Alves was in dienst van sc Heerenveen een ware doelpuntenmachine, waardoor Middlesbrough zeventien miljoen euro voor hem neertelde. De Braziliaan vond na zijn vertrek naar Engeland nooit meer zijn vorm en spendeerde zijn carrière verder in Qatar. Ángel Di Maria werd in 2014 voor 75 miljoen euro door Louis van Gaal naar Manchester United gehaald, terwijl Ronald Koeman bij Everton mede-verantwoordelijk was voor de komst van Yannick Bolasie.

40. Corrado Grabbi (Blackburn Rovers)

41. Oumar Niasse (Everton)

42. Ben Gibson (Burnley)

43. Per Kroldrup (Everton)

44. Afonso Alves (Middlesbrough)

45. Ángel Di Maria (Manchester United)

46. Yannick Bolasie (Everton)

47. Milton Núñez (Sunderland)

48. Chu-Young Park (Arsenal)

49. Dennis Wise (Leicester City)

50. Marcelino (Newcastle United)