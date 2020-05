‘Lastige opgave’ rond aan Ajax gelinkte doelman; forse vraagprijs bekend

Hendrik Van Crombrugge werd eerder bij Ajax genoemd als de mogelijke opvolger van André Onana. De 27-jarige sluitpost is bij zijn huidige werkgever Anderlecht nog in het bezit van een tot 2023 lopend contract. Paars-Wit wil die verbintenis graag openbreken en verbeteren, maar volgens Het Nieuwsblad is het niet ‘evident’ dat het daadwerkelijk zover gaat komen.

Anderlecht nam Van Crombrugge afgelopen zomer over van KAS Eupen en in de 32 wedstrijden die hij voor de Belgische topclub speelde, liet hij een goede indruk achter. Ajax werd eerder genoemd als gegadigde voor de sluitpost, maar Het Nieuwsblad maakt nu melding van de concrete belangstelling van 1.FC Köln en Hertha BSC. Er wordt echter benadrukt dat Van Crombrugge bij Anderlecht de grootste kans op speeltijd heeft, wat gunstig is voor zijn kansen op een plek in de Belgische selectie voor het EK van 2021 en het WK van 2022.

Paars-Wit wil Van Crombrugge graag langer aan zich binden en was voor de coronacrisis al van plan om zijn verbintenis te verbeteren, alleen is het de vraag in hoeverre hij nu ‘topverdiener’ kan worden. Mede doordat de nodige spelers die nu amper gebruikt worden of zelfs verhuurd zijn - onder meer Adrien Trebel, Ognjen Vranjes, Isaac Kiese-Thelin, Knowledge Musona en Antonio Milic - in verhouding een torenhoog salaris ontvangen, moet Anderlecht bezuinigen en een ‘compromis’ zien te vinden om het contract van Van Crombrugge te verbeteren. Het wordt al met al bestempeld als ‘lastige opgave’.

Zelfs als men er in slaagt om het contract van de sluitpost te verbeteren, bestaat de kans dat Anderlecht genoodzaakt is hem te verkopen. In dat geval zal de Belgische topclub minstens tien miljoen euro verlangen voor Van Crombrugge, die bij Ajax werd genoemd als mogelijke opvolger voor Onana. De huidige doelman van de Amsterdammers liet onlangs weten dat hij komende zomer een transfer wil maken en werd recent gelinkt aan Barcelona, Chelsea, Tottenham Hotspur en Paris Saint-Germain.

Overigens zou de toekomstig opvolger van Van Crombrugge komende zomer weleens uit Nederland gehaald kunnen worden. Het Nieuwsblad meldt tegelijkertijd dat Jelle ten Rouwelaar, de nieuwe keeperstrainer van Anderlecht, Bart Verbruggen wil meenemen vanaf NAC Breda. De zeventienjarige doelman doorliep de jeugdopleiding van NAC en speelde recent interlands voor Oranje Onder-17 en Onder-18. Er wordt naar verluidt reeds gesproken over een overstap van Verbruggen naar België.