Man United-transfer van 75 miljoen gedoemd te mislukken: ‘Echt een ‘shithole’’

Ángel Di María toog in de zomer van 2014 voor 75 miljoen euro van Real Madrid naar Manchester United, maar een groot succes werd het dienstverband van de aankoop van Louis van Gaal niet in Engeland. Een jaar na zijn transfer volgende alweer een vertrek naar Paris Saint-Germain, waar de nu 32-jarige aanvaller nog altijd actief is. Als het aan Di María’s vrouw had gelegen, was het überhaupt niet van een avontuur in de Premier League gekomen.

“Ik weet nog dat Ángel naar me toekwam en zei: ‘Er is een aanbieding van Manchester United binnengekomen, wellicht geeft ons dat wat meer financiële zekerheid.’ We hebben er ruzie over gemaakt”, blikt Jorgelina Cardoso terug bij Los Ángeles de Mañana. “Ik vertelde hem dat hij het kon vergeten, dat hij in zijn eentje kon gaan. ‘Nee, kom op. We gaan’, zei hij. Het ging om een hoop geld en de Spanjaarden maakten ons nadien uit voor geldwolven. En ze hadden gelijk!”

“Als je voor een bedrijf werkt en een concurrent biedt je het dubbele, dan ga je! Ik wilde niet naar Manchester omdat ik op dat moment bevriend was met Gianinna Maradona, destijds de vrouw van Sergio Agüero. We zijn een keer bij hem op bezoek geweest in Manchester toen Ángel een paar dagen vrij had bij Real Madrid. Het was daar verschrikkelijk! Alles was verschrikkelijk!”, gaat Cardoso verder. “Toen we eenmaal bij hun huis waren aangekomen hadden we zoiets van: ‘Tot ziens jongens, we gaan er weer vandoor.’ Toen we uiteindelijk vertrokken zei ik tegen hem: ‘Ga naar welk land dan ook, maar niet naar Engeland.’”

“Hoe dan ook, een jaar later zaten we in Engeland en het was verschrikkelijk, een shithole. Ik vond er helemaal niets aan, echt helemaal niets. De vrouwen waren allemaal mager, opgesmukt en raar. Als je daar op straat loopt weet je niet of ze je nou willen vermoorden of niet. Het eten is smerig. Alle vrouwen zijn zwaar opgemaakt en dan loop ik daar rond met mijn haar in een knotje zonder make-up.”