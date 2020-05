Defoe en Rooney haalden viagra-prank uit: ‘Je had zijn gezicht moeten zien!’

Carlton Cole heeft een opmerkelijke onthulling gedaan in de the Footballer's Guide to Football-podcast. Jermain Defoe, Wayne Rooney en Shaun Wright-Phillips lieten de nietsvermoedende toenmalige spits van West Ham United in 2009 een Viagra-pil slikken. Cole dacht dat het om vitaminen ging, maar even later op het trainingsveld merkte hij dat dit niet het geval was.

Tijdens een interlandperiode elf jaar geleden op weg naar een vriendschappelijke wedstrijd tegen Nederland slikte Cole het blauwe pilletje, dat even later in werking trad. De 36-jarige oud-voetballer stond vervolgens met een erectie op het veld. “Ik was niet opgewonden, maar toch was het ineens daar. Ik was de snelste persoon op het veld, want ik had drie benen”, aldus Cole, die er jaren later nog steeds hard om kan lachen. “Ik had het eigenlijk al uit mijn geheugen gewist, maar jullie brengen het onderwerp weer naar boven.”

Rooney, Wright-Phillips en Defoe haalden de grap uit en in de podcast legt Defoe uit waarom juist Cole het slachtoffer moest zijn: “Carlton was altijd vrolijk en moest constant lachen. Dus we dachten dat als we het bij iemand konden doen, hij het moest zijn. Hij nam het omdat hij dacht: vitaminen, dat moet goed voor mijn lichaam zijn. Ik kwam niet meer bij, het was zo ontzettend grappig. Je had zijn gezicht moeten zien toen we het vertelden!”

“Hij kon er ook helemaal niks aan doen”, vervolgt Defoe, die onder contract staat bij Bournemouth en is verhuurd aan Rangers FC. “Ik dacht: je gaat hier een paar uur problemen mee hebben, vriend.” Toenmalig bondscoach Fabio Capello heeft volgens Defoe nooit iets doorgehad. De oefenwedstrijd tegen Nederland eindigde in een 2-2 gelijkspel. Namens Engeland scoorde Defoe twee keer in dat duel.