Ousmane Dembélé kan coronatest en rentree in LaLiga dit seizoen vergeten

De spelers van Barcelona worden woensdag getest op het coronavirus met het oog op de hervatting van de training later deze week. Ousmane Dembélé zal volgens Cadena SER echter niet aanwezig zijn op het trainingscomplex en ook niet getest worden. De Fransman is namelijk niet ingeschreven voor het restant van het LaLiga-seizoen en kan daardoor hoe dan ook niet meer in actie komen als de competitie opnieuw wordt opgestart.

Dembélé liep halverwege januari een zware hamstringblessure op die hem nog een aantal maanden aan de kant zal houden. Barcelona maakte vervolgens gebruik van een speciale clausule in de regelgeving van de Spaanse voetbalbond door Martin Braithwaite over te nemen van Leganés en de Deense aanvaller nam door deze zet ook het plekje van Dembélé over.

Nu de competitie echter al geruime tijd stilligt en het nog niet duidelijk is wanneer er weer gespeeld kan worden, komt deze beslissing Barcelona mogelijk duur te staan. Zelfs als Dembélé in juni of juli weer fit is en er tegen die tijd nog gespeeld wordt, kan hij niet meedoen doordat hij niet ingeschreven staat. De aanvaller kan overigens nog wel acteren in dit Champions League-seizoen als dat nog een vervolg krijgt. De UEFA staat geen wijzigingen toe buiten de transferperiodes om, waardoor zijn eerdere inschrijving is blijven staan.

Op praktisch gebied betekent deze gang van zaken in ieder geval dat Dembélé in de komende tijd niet aan zijn herstel kan werken op het Ciutat Esportiva Joan Gamper van Barcelona. Alleen spelers die getest zijn op het coronavirus zijn welkom op het trainingscomplex van de club en LaLiga heeft onlangs besloten dat alleen voetballers die zijn ingeschreven voor de competitie getest mogen worden.