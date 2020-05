Angers-aanvaller aangehouden voor masturberen voor raam van buurvrouw

Farid El Melali, een 22-jarige buitenspeler van SCO Angers uit de Franse Ligue 1, heeft zich in de nesten gewerkt. De Algerijn werd maandagavond aangehouden door de Franse politie op verdenking van exhibitionisme. Buren van de jonge aanvaller schakelden de politie in nadat hij aan het masturberen was voor de woning van een buurvrouw.

Het incident zou hebben plaatsgevonden op een gemeenschappelijke binnenplaats van een aantal woningen. De advocate van de speler heeft in de Franse media aangegeven dat haar cliënt heeft toegegeven dat hij ongepast gedrag heeft vertoond. Het slachtoffer heeft een aanklacht ingediend tegen El Melali, die eerder op de dag nog zijn contract bij Angers had verlengd tot medio 2023.

“Hij had het op niemand gemunt en was naar niemand agressief”, aldus Sandra Chirac-Kollarik, advocate van de voetballer. El Melali is sids dinsdagmiddag weer op vrije voeten, maar zal zich op termijn voor de rechter moeten verantwoorden. Het parket heeft bekendgemaakt dat er al eenzelfde soort aanklacht ligt voor een vergelijkbaar vergrijp in april. Hetzelfde slachtoffer kon de verdachte toen niet identificeren.

Angers heeft in de Franse media kort gereageerd op het incident. De club laat weten dat het op de hoogte is van de situatie, maar wacht op een uitspraak van de rechter. El Melali heeft het afgelopen seizoen veel te maken gehad met blessureleed. Voordat de Ligue 1 werd beëindigd door de coronacrisis, stond zijn teller op vijf doelpunten in acht wedstrijden.