Robben kan in voetsporen Seedorf treden: ‘Ik vind hem een geweldige speler’

Arjen Robben zette afgelopen zomer een punt achter een loopbaan die hem langs FC Groningen, PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München voerde. De inmiddels 36-jarige oud-voetballer speelde gedurende zijn carrière nooit buiten Europa, maar zou hier nog verandering in kunnen brengen als hij zijn voetbalschoenen weer uit de kast wil halen. Het Braziliaanse Botafogo droomt namelijk van een stunt.

Vicevoorzitter Ricardo Rotenberg van de club die eerder ook al Clarence Seedorf naar Brazilië haalde, heeft Robben namelijk onlangs een voorstel gedaan: “Wat mij betreft was hij de beste speler van het WK 2014. Lionel Messi won die prijs uiteindelijk omdat hij Messi is en tweede werd op dat toernooi. Maar Robben is mijn idool, ik vind hem een geweldige speler”, vertelt Rotenberg in gesprek met Canal do TF.

“Er bestaat echter altijd een risico dat je te lang niets hebt gedaan. Ik heb contact opgenomen en hij heeft een antwoord gegeven. Hij was opgetogen met de aanbieding van Botafogo”, vervolgt Rotenberg zijn verhaal. De sportbestuurder liet de contacten verlopen via Marcos Leite, die een rol speelde in de overgang van Keisuke Honda naar Botafogo en de eveneens aan de club gelinkte Yaya Touré vertegenwoordigt.

“Ik heb Marcos Leite gevraagd om contact op te nemen met Robben. Dat heeft hij gedaan, hij heeft met zijn manager gesproken. Daar heeft hij me mee geholpen. Het contact met John Obi Mikel (die eveneens aan de slag kan bij Botafogo, red.) verloopt via iemand anders. Het zal lastig worden omdat hij lang niet gespeeld heeft en ergens anders vier keer zoveel kan verdienen. Maar hij weet van de interesse van Botafogo”, sluit Rotenberg af.

Robben liet eind vorige maand in een podcast van Bayern weten soms met de gedachte over een comeback te spelen: “In het begin heb ik het voetbal helemaal niet gemist. Daarna kwam er echter een periode waarin het weer een beetje begon te kriebelen en ik begon te denken: ‘Hé, misschien kan ik toch nog een beetje spelen.’” Af en toe heb ik dat gevoel nog. Door dit virus is het een rare tijd voor iedereen en als alles weer opgestart is, kunnen we misschien weer! Misschien zal ik dat altijd wel blijven houden, ik ben nou eenmaal een topsporter.”