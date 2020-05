BILD: Transfer Leroy Sané naar Bayern in aantocht na akkoord

Leroy Sané gaat Manchester City zeer waarschijnlijk verlaten voor een dienstverband bij Bayern München. Volgens BILD heeft de Duitse buitenspeler een akkoord bereikt met de Bundesliga-koploper over een contract voor de duur van vijf jaar. Technisch directeur Hasan Salihamidzic en bestuurslid Oliver Kahn hebben volgens de krant groen licht gekregen om de transfer af te ronden.

Bayern zal nog wel tot een akkoord moeten komen met Manchester City over de transfersom van Sané, wiens contract in het Etihad Stadium nog een jaar doorloopt tot aan de zomer van 2021. Hoewel de verbintenis over een jaar afloopt en de buitenspeler dan gratis de deur kan uitwandelen, zal de Engelse topclub hem niet zomaar laten gaan. Bayern zet volgens de berichtgeving op een deal van veertig miljoen euro, al is de verwachting dat een akkoord hoger zal uitvallen. Der Rekordmeister is naar verluidt voornemens om de transfersom onder de zestig miljoen euro te houden.

De terugkeer van de ex-aanvaller van Schalke 04 naar de Bundesliga lijkt een kwestie van tijd. Vorig jaar was hij al dicht bij een overstap naar Bayern, maar een zware knieblessure zette destijds een streep door de transfer. De komende transferperiode lijkt het er alsnog van te komen. Salihamidzic gaf in de Duitse media onlangs nog aan dat Bayern ambitieuze plannen heeft op de transfermarkt. De club wil een toptalent uit Europa en een internationale ster aantrekken.

Vorige maand liet de zaakwaarnemer van Sané dat een overstap naar Bayern de voorkeur van zijn cliënt geniet: “FC Bayern is de enige club in Duitsland die Leroy zichzelf kan inbeelden als nieuwe stap in zijn carrière”, aldus Damir Smoljan namens LIAN SPORTS, het kantoor dat de belangen van de 24-jarige buitenspeler behartigt. “Hij ziet dat daar de randvoorwaarden aanwezig zijn om zijn grote doel te bereiken: het winnen van de Champions League.”