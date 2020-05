Frenkie de Jong toont grote honger; Noa Lang viert verjaardag boezemvriend

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Justin Kluivert vierde op Bevrijdingsdag zijn 21ste verjaardag. Het was vanwege de coronacrisis een aparte verjaardag voor de aanvaller van AS Roma, maar onder anderen vader Patrick Kluivert en boezemvriend Noa Lang dachten vanuit Nederland aan hem.





Deze week keerden diverse topspelers terug naar het land waar zij als voetballer actief zijn. Cristiano Ronaldo bedankte zijn geboorte-eiland Madeira woensdag voor diens gastvrijheid, terwijl Frenkie de Jong bij terugkeer in Barcelona direct zijn honger toonde om weer aan de slag te gaan. Matthijs de Ligt dutte samen met vriendin AnneKee Molenaar onder de Italiaanse zon.





João Félix genoot met zijn vriendin Margarida Corceiro van de Spaanse zon.





Sergio Ramos heeft tijdens de coronacrisis een nieuwe roeping gevonden. De verdediger van Real Madrid leert op 34-jarige leeftijd piano spelen.





Romelu Lukaku, Ryan Babel, Eduardo Camavinga en Nigel de Jong werkten woensdag een looptraining af. Robert Lewandowski hing in de gym aan de ijzers.





Karim El Ahmadi is normaliter in Saudi-Arabië actief voor Al-Ittihad, maar de ex-middenvelder van onder meer FC Twente en Feyenoord verblijft momenteel in Enschede.





Alex Oxlade-Chamberlain beleefde deze week een romantische avond met zijn partner Perrie Edwards.