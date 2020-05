‘Belangstelling uit Bundesliga hoeft niet per se tot vertrek bij PSV te leiden’

In navolging van Sky Deutschland maakt ook het Eindhovens Dagblad melding van de belangstelling van 1. FC Union Berlin voor Jeroen Zoet. Het regionale dagblad voegt echter toe dat de 29-jarige sluitpost niet hoeft te vertrekken bij PSV. Er wordt voorspeld dat Zoet komende zomer meer aanbiedingen zal krijgen.

Zoet verloor eerder dit seizoen zijn basisplaats bij PSV, toen trainer Mark van Bommel hem voor de uitwedstrijd tegen Willem II (2-1 nederlaag) naar de bank verwees ten faveure van Lars Unnerstall. Om zijn plaats in de EK-selectie veilig te stellen, koos de sluitpost in januari voor een tijdelijke overstap naar FC Utrecht. In dienst van de Domstedelingen kwam Zoet tot tien optredens, maar die huurperiode zit er normaal gezien op na het beëindigen van het Eredivisie-seizoen.

Bij PSV loopt het contract van Zoet nog tot medio 2021 en derhalve moet er een transfersom op tafel komen om hem los te weken in Eindhoven. PSV hoeft volgens het Eindhovens Dagblad niet per se afscheid te nemen van de sluitpost, die onder de nieuwe trainer Roger Schmidt een kans zal krijgen om zijn plaats terug te verdienen in een concurrentiestrijd met Unnerstall. In een eerder stadium werd melding gemaakt van de concrete belangstelling van Besiktas, dat zijn van Liverpool gehuurde doelman Loris Karius reeds zag vertrekken.

Union Berlin zoekt momenteel naar een opvolger voor Rafael Gikiewicz, wiens contract in de Duitse hoofdstad aan het einde van het seizoen afloopt. Er wordt overigens gemeld dat de club uit Berlijn ‘meerdere ijzers’ in het vuur heeft, waardoor het allerminst zeker is of het tot een concrete aanbieding voor Zoet gaat komen. Union promoveerde vorig jaar vanuit de 2. Bundesliga en geldt dan ook als laagvlieger, maar wist zich knap te nestelen op de elfde plek en is al bijna zeker van lijfsbehoud.