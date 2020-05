Roy Makaay onthult verhaal achter ‘transfersoap’ van twee maanden

Roy Makaay maakte aan het begin van deze eeuw als speler van Deportivo La Coruña diepe indruk in Spanje en Europa. De oud-spits werd in het seizoen 2002/03 Europees topscorer met 29 competitiedoelpunten. Hij won niet alleen de Gouden Schoen, maar verdiende ook een transfer naar Bayern München. Bijna zeventien jaar later vertelt de voormalig Oranje-international hoe zijn overstap naar de Duitse grootmacht tot stand kwam.

Makaay ging in de groepsfase van de Champions League met Deportivo La Coruña op bezoek bij Bayern. De Spanjaarden wonnen met 2-3 door drie doelpunten van de Nederlandse spits. De zege op Duitse bodem was een unieke prestatie. “Wij waren de eerste Spaanse club die in Duitsland van Bayern won”, vertelt Makaay bij Tussen de Palen, een programma van Ziggo Sport. “Er waren al heel vaak confrontaties geweest tussen Bayern en Spaanse clubs, met name tussen Bayern en Real Madrid. Daarom was het bijzonder dat niet Barcelona, Real of Atlético in München van Bayern won, maar dat wij dat deden.”

De clubleiding van Bayern volgde Makaay al langer en was na de twee ontmoetingen in de groepsfase van de Champions League overtuigd. Deportivo ontving bijna twintig miljoen euro voor de 43-voudig Oranje-international. “Achteraf heb ik begrepen dat dit duel en de wedstrijd in Spanje tegen Bayern, waar ik in blessuretijd de winnende maakte, de trigger is geweest om mij intensiever te volgen, wat uiteindelijk resulteerde in een transfer naar München.” In Duitsland kreeg Makaay te maken met Otmar Hitzfeld, die hij aanwijst als favoriete trainer. “Mensen zullen dat misschien apart vinden, omdat ik met hem niks gewonnen heb. Maar vanaf het eerste moment hadden we een klik.”

“Ik kwam daar wat later aan door de transfersoap, want het heeft wel zes weken of twee maanden geduurd voordat ik daar was. Hij (Hitzfeld, red.) wist dat ik daar totaal niet fit aankwam”, vervolgt Makaay, over wie door beide partijen lang onderhandel werd. Met Deportivo La Coruña had hij pas twee weken voorbereiding achter de rug, terwijl Bayern al aan de competitie was begonnen. “Ik had in Spanje wel getraind, maar mocht niet met de oefenwedstrijden meedoen omdat ze bang waren dat ik geblesseerd raakte. Dan heb je gewoon een achterstand.”

Makaay kan zich nog goed herinneren wat de boodschap van Hitzfeld was toen hij bij Bayern aankwam met een conditionele achterstand. “Hij zei: ‘Doe rustig aan, wat de pers er straks ook van gaat zeggen als je in het begin misschien even niet scoort. Wij weten waarom we je gehaald hebben.’” Makaay raakte al snel op schot in Duitsland en werd een belangrijke kracht bij de Duitse grootmacht. Zijn scoringsdrift leverde hem de bijnaam Das Phantom op. Na vier seizoenen bij Bayern keerde Makaay terug naar Nederland, waar de ex-spits van Vitesse zijn carrière afbouwde bij Feyenoord.