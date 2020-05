Per direct duidelijkheid over nabije toekomst van Noa Lang

Noa Lang keert per direct terug naar Ajax, zo weten onder meer De Telegraaf, AT5 en TC Tubantia te melden. De twintigjarige aanvaller werd door FC Twente tot het einde van het seizoen gehuurd van de Amsterdammers. Omdat er een streep is gezet door de huidige jaargang, hebben alle betrokkenen nu besloten om Lang te laten terugkeren naar Amsterdam.

Met een video op Instagram nam Lang vorige week al afscheid van FC Twente. “Korter dan gedacht, mooier dan gehoopt! Tukkers, bedankt”, schreef Lang op Instagram. Het was aanvankelijk de bedoeling dat de jonge aanvaller tot 30 juni in Enschede zou spelen. Door de coronacrisis is besloten dat het seizoen 2019/20 in de Eredivisie reeds ten einde is, waardoor al duidelijk was dat Lang de laatste wedstrijd van zijn huurperiode bij FC Twente reeds gespeeld had.

Zowel FC Twente als Ajax heeft de training inmiddels in aangepaste vorm weer hervat en Lang had tot het einde van de huurperiode in Enschede kunnen blijven trainen. Nu is er toch besloten om de aanvaller voortijdig terug te sturen naar Ajax. Lang kwam tijdens zijn huurperiode bij FC Twente tot zeven officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor één doelpunt. Bij Ajax loopt zijn contract nog tot medio 2021.

Overigens is Lang niet de enige huurling die FC Twente per direct achter zich laat. Giovanni Troupée is teruggekeerd naar FC Utrecht, waar zijn contract nog loopt tot medio 2021. De 22-jarige vleugelverdediger, die vorig seizoen werd verhuurd aan ADO Den Haag, kwam tot acht officiële wedstrijden voor FC Twente. Joël Latibeaudiere is teruggekeerd naar Manchester City, waar hij in het bezit is van een aflopende verbintenis.