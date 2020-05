Suárez kreeg opvallende opvolger bij Ajax: ‘Dat is niet helemaal gelukt'

Theo Janssen speelde tussen 2011 en 2012 in het shirt van Ajax. De inmiddels 38-jarige oud-middenvelder kwam tot 41 officiële optredens en werd met de Amsterdammers landskampioen, alvorens hij in de zomer van 2012 terugkeerde naar Vitesse. Bij Ajax droeg Janssen het rugnummer 16 op het shirt, dat hij overnam van de een halfjaar eerder naar Liverpool vertrokken Luis Suárez.

“Dat rugnummer heb ik overgenomen van Suárez. Ik gaf aan dat ik ook net zoveel goals zou maken, maar dat is niet helemaal gelukt”, brengt Janssen met een knipoog in herinnering in gesprek met FOX Sports. Suárez speelde tussen 2007 en 2011 in het shirt van Ajax en kwam tot 82 treffers in 133 wedstrijden. “Ik kreeg de keuze uit een paar nummers en ik wist dat Suárez met 16 had gespeeld. Ik heb niet zoveel met nummers. Waar ik ook speelde, ik had ieder jaar een ander nummer. Dan zei ik altijd: ‘Dan kunnen mensen weer een nieuw shirt halen’. Shirts van mij werden toch niet zo best verkocht.”

“Ik vond het leuk om ieder jaar iets anders te hebben. Daarom heb ik geen vast nummer gehad, zoals sommige mensen dat wel hebben”, gaat de oud-middenvelder, tegenwoordig werkzaam als analist en trainer van Vitesse Onder-19, verder. Presentator Pascal Kamperman concludeert dat Janssen dus geen vast rugnummer in zijn contracten liet opnemen. “Het is maar een nummer op je rug, ik zie het niet eens.”

“Ajax is voor mij een mooie tijd geweest. Ik heb er iets langer dan een jaar gespeeld, maar daarin heb ik het wel goed gehad. Een fantastisch team, met leuke jongens als Daley Blind, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Christian Eriksen. Het was een hecht groepje. André Ooijer niet te vergeten, met wie ik het heel goed kon vinden. Ik heb een hele mooie periode gehad, alleen vrij kort”, vertelt Janssen over het jaar dat hij doorbracht in Amsterdam.

Janssen had met FC Twente de landstitel (2010) en de TOTO KNVB Beker (2011) gewonnen, voor hij door Ajax met een bedrag van drie miljoen euro werd weggehaald uit Enschede. “Bij Twente speelden we in de top, maar Ajax is echt een grote club. De grootste club. Als je de kans krijgt om daar te spelen en ze vragen je, hoef je daar niet lang over na te denken. Ik zei tegen mijn zaakwaarnemer Rob Jansen: ‘Regel het maar’. Dat heeft hij gedaan en dat is heel snel gegaan.”