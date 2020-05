‘Bondscoach Ronald Koeman mag ziekenhuis nog niet verlaten’

Ronald Koeman mag het ziekenhuis nog niet verlaten. De bondscoach van het Nederlands elftal werd zondagavond met spoed naar het ziekenhuis gebracht met hartproblemen en de verwachting was dat hij maandag ontslagen zou worden uit het Amsterdam Medisch Centrum. Volgens Mundo Deportivo zijn er geen complicaties opgetreden, maar hebben de cardiologen besloten om hem in ieder geval tot en met donderdag onder toezicht te houden.

Volgens journalist Lluís Canut, een persoonlijke vriend van Koeman, is de situatie van de oud-voetballer van onder meer Barcelona stabiel. Hij wordt in het ziekenhuis bijgestaan door zijn vrouw Bartina, die hem naar verwachting pas over een paar dagen mee naar huis mag nemen. Koeman zal donderdag eerst een test op een hometrainer moeten doen. Afhankelijk van de resultaten en de reactie van zijn hart, zal een besluit genomen worden.

Koeman raakte zondagavond onwel nadat hij een lange fietstocht achter de rug had. De keuzeheer van Oranje onderging in het ziekenhuis een hartkatheterisatie en werd ook gedotterd. “Ik begrijp dat hij erg is gaan transpireren, hij kreeg waarschijnlijk flink druk op de borst”, zei De Telegraaf-journalist maandag. “Toen is er een ambulance gebeld en die heeft hem met grote spoed naar het Amsterdams Medisch Centrum gebracht. Ik denk dat die snelheid van het helpen en het kunnen dotteren bij enorm heeft geholpen bij hem.”

KNVB-directeur Eric Gudde liet aan het ANP weten dat Koeman alle tijd krijgt om te herstellen: “Ik ben nu, een dag later, vooral blij dat de situatie stabiel is en hoop dat Ronald weer de oude wordt. Daar moet hij alle tijd voor nemen die hij nodig heeft”, zei hij maandag. “We zeggen hier bij de KNVB altijd dat gezondheid voorop staat, juist in deze tijd hoor je dat vaak. Nu met Ronald wordt het ineens op een andere manier concreet. Het gaat om de gezondheid van onze bondscoach, over zijn werk hebben we het later wel weer."