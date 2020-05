Corriere dello Sport schuift topkandidaat naar voren in race om Lozano

Hirving Lozano is op de radar verschenen van Manchester United, zo weet Corriere dello Sport dinsdag te melden. De Mexicaanse aanvaller maakte vorig jaar zomer voor 38 miljoen euro de overstap van PSV naar Napoli, maar een doorslaand succes was het avontuur in de Serie A vooralsnog niet. Bovengenoemde krant weet voorts te melden dat Napoli bij een eventuele verkoop van Lozano geen groot verlies wil lijden wat betreft de transfersom.

De vermeende belangstelling van Manchester United voor Lozano heeft volgens Corriere dello Sport ook een marketingtechnische reden. De aanvaller is razend populair in zijn thuisland Mexico en the Red Devils willen met het binnenhalen van Lozano voet aan de grond krijgen in dat land op commercieel gebied. Het is nog niet bekend welk bedrag Manchester United, dat wordt omschreven als topkandidaat, overheeft voor de voormalig PSV’er, die bij Napoli vastligt tot medio 2024.

Lozano is in de Engelse media ook al gelinkt aan het Everton van Director of Football Marcel Brands. Manager Carlo Ancelotti, die enkele maanden na het binnenhalen van de Mexicaan werd ontslagen bij Napoli, zou wel wat zien in een hernieuwde samenwerking met de 24-jarige aanvaller. Daarnaast is Lozano genoemd als mogelijke aanwinst van Arsenal, Tottenham Hotspur, Atlético Madrid, Valencia en Sevilla, al is het nog de vraag of er tijdens de coronacrisis grote transfers zullen plaatsvinden.

La Gazzetto dello Sport meldde vorige maand dat voorzitter Aurelio De Laurentiis Lozano had aangeboden bij verschillende clubs, maar dat niemand in de buurt kwam van de vraagprijs van 35 miljoen euro. De Napoli-preses wil nu dat trainer Gennaro Gattuso opnieuw aan de slag gaat met de aanvaller. De miljoenenaanwinst uit Mexico kreeg van de opvolger van Ancelotti slechts eenmaal een basisplaats, in de bekerwedstrijd van Napoli tegen Perugia (2-0 overwinning). In totaal kwam Lozano tot 3 doelpunten en 2 assists in 23 wedstrijden voor i Partenopei.