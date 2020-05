‘Niets van Mourinho gehoord’-uitspraak ontzenuwd: ‘Hij gaat naar Tottenham’

Willian beschikt over een aflopend contract bij Chelsea en het lijkt erop dat de middenvelder de Londense club na zeven jaar trouwe dienst gaat verlaten. De Engelse sportjournalist Richard Keys denkt zeker te weten dat de 31-jarige Braziliaan zijn loopbaan na de zomerstop vervolgt bij Tottenham Hotspur, zeker daar Willian en zijn zaakwaarnemer naar verluidt reeds hebben gesproken met manager José Mourinho over een eventuele deal.

"Hij (Willian, red.) is een van de spelers die al in contact is geweest met Mourinho, hij is op weg naar Tottenham", zo voorspelt Keys bij beIN Sports. Willian had bij Chelsea tussen 2013 en 2015 ook al te maken met Mourinho als manager. Samen met de Portugese oefenmeester veroverde de routinier vijf jaar geleden de Engelse landstitel en de EFL Cup. Na een serie teleurstellende resultaten werd Mourinho in december 2015 ontslagen door Chelsea, met Guus Hiddink als zijn tijdelijke opvolger op Stamford Bridge.

De woorden van Keys lijken haaks te staan op de uitspraak die Willian afgelopen donderdag deed op het Braziliaanse YouTube-kanaal Desimpedidos. "Nee, ik heb niets gehoord van Mourinho, ondanks dat we een goede relatie hebben. We praten soms met elkaar, maar hij respecteert mijn situatie." Willian ziet een hernieuwde samenwerking met Mourinho desondanks wel degelijk zitten. "Hij is niet alleen een fantastische trainer, maar ook een goede vriend van me. Ik heb van al mijn trainers geleerd, maar ik kon me met Mourinho het best identificeren. Hij geloofde in mijn potentieel, hield van mijn speelstijl en gaf me vertrouwen op het veld. Hij is de beste trainer met wie ik ooit heb samengewerkt."

Willian ziet een langer verblijf bij Chelsea ook als een optie, maar onenigheid over de contractduur zorgt voor twijfel. The Blues willen naar verluidt hooguit met twee jaar verlengen, terwijl de middenvelder alleen voor drie seizoenen wil bijtekenen. Willian is naast Tottenham in de buitenlandse media al genoemd bij Arsenal, Liverpool, Newcastle United en Internazionale. Een overstap naar een concurrent is wat hem betreft geen probleem. "Zoals ik eerder heb gezegd: als ik door de voordeur kan vertrekken bij Chelsea, zou ik er geen problemen mee hebben om naar een rivaal te gaan."