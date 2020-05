‘En dat ook nog eens op 4 mei, waar zijn sommige mensen mee bezig?’

Na het definitief stopzetten van de Eredivisie en het schrappen van de bekerfinale werden gelijk de Europese tickets verdeeld door de KNVB. Nummer vijf Willem II gaat de voorronde van de Europa League in, terwijl nummer zes en bekerfinalist FC Utrecht met lege handen achterblijft. Uit woede stak een gedeelte van de aanhang van de Domstedelingen maandagmiddag een spandoek van supporters van Willem II in brand. Het bestuur van FC Utrecht reageert een dag later met afschuw op de actie.

"Wij zijn zeer verbolgen over de acties die gisteren zijn voorgevallen in Tilburg", laat een woordvoerder van FC Utrecht weten in een reactie aan het Algemeen Dagblad. "In deze tijd en ook nog eens op 4 mei, vragen wij ons af waar bepaalde mensen mee bezig zijn. Namens de club, hebben wij onze excuses aangeboden aan Willem II, voor het gedrag van, zoals ze zichzelf noemen, aanhangers van FC Utrecht."

Het doek dat vanmorgen werd opgehangen door Willem II-supporters is vanmiddag door supporters van FC Utrecht meegenomen en in de brand gestoken. De Utrecht-supporters hebben ook een doekje gemaakt met de tekst ‘Kk Willem II, gr. Utrecht’. ?? Firms from Holland pic.twitter.com/hfsh0yOv9N — Awaydays NL (@AwaydaysNL) May 4, 2020

Het spandoek dat de Willem II-supporters onlangs hadden opgehangen bij het trainingsveld van de Tilburgers bevatte de boodschap ‘Stay safe and stay fit. And we see you again in the Europa League!’ De aanhang van FC Utrecht maakte vervolgens een foto van het dundoek, inclusief hun eigen boodschap ‘kk Willem II, gr. Utrecht’, voordat zij het meenamen om het in brand te steken.

Algemeen directeur Martin van Geel liet zich dinsdagochtend tegenover het Brabants Dagblad al uit over het incident op het trainingscomplex van Willem II. "Er staat niks op dat spandoek wat kwetsend is. Maar hoe vervelend het is, we willen onze supporters oproepen om er niet op te reageren. Ook namens technisch directeur Joris Mathijsen zeg ik: laat maar gaan."