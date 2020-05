Courtois: ‘Bij Barcelona zouden ze dat logisch vinden, maar ik niet’

Thibaut Courtois hoopt dat Laliga op termijn wordt hervat, want de doelman wil dolgraag de Spaanse landstitel veroveren met Real Madrid. De Belgische sluitpost zou het niet eerlijk vinden als de competitie definitief wordt stilgelegd en koploper Barcelona er met het kampioenschap vandoor gaat. Courtois denkt dat Real nog alle kans heeft op de titel in Spanje, zeker omdat het verschil met nog elf speelronden te gaan slechts twee punten bedraagt (58 om 56 punten).

"Het ziet ernaar uit dat we in de loop van deze week getest worden en dan zouden we volgende week individueel kunnen gaan trainen op de club", laat Courtois weten in een interview met Sporza. "Maar nu is dat nog niet duidelijk. Het hangt allemaal af wat de overheid en de club beslissen." LaLiga zet in op een hervatting van de jaargang 2020/21, weet ook de Real-doelman. "Ik lees en hoor op televisie en in de kranten dat ze dit seizoen sowieso nog willen afmaken."

Courtois hoopt wel dat eerst alle voor- en nadelen van een hervatting grondig worden onderzocht. "We zijn natuurlijk geen speelbal, dus ze zullen rekening moeten houden met alle veiligheidsnormen", zo benadrukt de international van België. "Je moet zeker coronavrij zijn voor je kunt voetballen, want je kunt ook besmet zijn zonder symptomen. En wat als een speler van de tegenstander besmet is? Heel veel dingen die we in acht moeten nemen. Maar ik heb wel zin om het seizoen af te maken."

De Spaanse titel is nog altijd een zeer realistische doelstelling voor het elftal van trainer Zinédine Zidane. "We staan twee punten achter op Barcelona, maar ik ben er zeker van dat we nog kampioen kunnen worden. Het zou jammer zijn als het seizoen wordt stopgezet", aldus Courtois, die uitlegt waarom een vervolg van de titelstrijd wenselijk is. "Mochten ze morgen de competitie stopzetten en Barça is kampioen, dan zou ik dat ook niet helemaal juist vinden. Bij Barcelona zouden ze dat logisch vinden, maar ik vind van niet. Uiteindelijk hebben ze tegen ons gelijkgespeeld en verloren (0-0 en 2-0, red.). Ik denk dat wij op dit moment laten zien dat we de betere ploeg zijn, ook al staan we 2 puntjes achter. Nee, ik denk niet dat dat juist zou zijn