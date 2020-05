‘AS Roma zoekt oplossing voor Justin Kluivert en denkt aan ruildeal’

AS Roma is druk bezig met de invulling van de selectie voor volgend seizoen en i Giallorossi willen Moise Kean graag terughalen naar de Serie A. De jongeling ruilde Juventus vorig jaar in voor Everton, maar komt vooralsnog niet echt uit de verf in Liverpool. Als Roma erin slaagt om Kean te strikken, wordt Justin Kluivert mogelijk het kind van de rekening.

La Nazione en La Gazzetta dello Sport weten namelijk te melden dat de Romeinen ruimte zullen moeten maken in het salarishuis als zij Kean binnen willen halen en Kluivert staat in dat geval op de nominatie om te vertrekken. Zaakwaarnemer Mino Raiola vertegenwoordigt beide spelers en zou inmiddels al op de hoogte zijn van Engelse interesse in Kluivert.

Het in Florence gevestigde La Nazione suggereert dinsdag echter ook een tweede optie voor de 21-jarige aanvaller. Roma en Fiorentina werken achter de schermen al enige tijd aan een ruildeal, waarbij Cristiano Biraghi de gang naar de Italiaanse hoofdstad moet maken en Alessandro Florenzi en Leonardo Spinazzola de omgekeerde route bewandelen.

Kluivert zou eveneens onderdeel kunnen worden van een deal tussen de twee clubs, met Dusan Vlahovic als mogelijke vijfde speler die in de constructie betrokken wordt. Fiorentina staat echter niet te springen om een vertrek van de twintigjarige spits, waardoor het nog maar de vraag is hoe levensvatbaar deze deal uiteindelijk zal blijken.