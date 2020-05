‘Bergwijn stuurde me toen nog een bericht, dat doet heel veel met me’

VVV-Venlo legde hoofdtrainer Hans de Koning onlangs een nieuw contract voor, maar een nieuwe verbintenis voor Luc Nilis zit er daarentegen niet in. De Venlose club moet bezuinigen en neemt derhalve na twee seizoenen afscheid van de Belgische assistent-trainer. Nilis verkent nu zijn opties en sluit een terugkeer bij PSV of Anderlecht, de clubs die hij als speler diende, niet bij voorbaat uit.

Nilis werkte tot en met het seizoen 2017/18 als spitsentrainer en in die hoedanigheid had hij te maken met onder meer Memphis Depay, Luuk de Jong en Steven Bergwijn. "Wat ik mooi vond, was dat Steven me onlangs nog een bericht stuurde toen hij naar Tottenham Hotspur vertrok. Zoiets doet heel veel met me", stelt de oud-aanvaller dinsdag in een reactie aan het Eindhovens Dagblad. "Het is een vorm van dankbaarheid die me plezier geeft in wat ik doe en ook de kracht om verder te gaan. Als jonge spelers talent hebben én de bereidheid om iets te willen leren, kun je ze ook iets leren en vaak ook de details die bepalen of ze echt doorbreken."

Wellicht dat PSV Nilis, die tussen 1994 en 2000 in het Philips Stadion actief was, terughaalt naar Eindhoven. "Zeg nooit ‘nooit’. Het is net bekend dat ik stop bij VVV en de komende periode laat ik alles even rustig op me afkomen", zo benadrukt de voormalig international van de Rode Duivels. "Voor PSV sta ik altijd open", aldus Nilis, die denkt dat hij zeker wat kan toevoegen aan de technische staf van de nieuwe trainer Roger Schmidt. "Ik heb altijd het idee gehad dat een club veel baat heeft bij specifieke linietrainingen voor aanvallers en dat is ook iets wat me goed ligt."

Anderlecht, waar de loopbaan van Nilis gestalte kreeg, zou ook baat kunnen hebben bij het specialisme van de voormalig topschutter. "Er lopen nu zoveel aanvallende talenten rond, jongens met potentie zoals Antoine Colassin, Jérémy Doku, Landry Dimata en Francis Amuzu", schetst Nilis in gesprek met Sporza. "Als die hun traptechniek perfectioneren en op de details voor het doel letten, zal Anderlecht snel opnieuw de top halen." Om met een kwinkslag af te sluiten. "Dus als Vincent Kompany belt, zal ik zeker opnemen."