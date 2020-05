Stam: ‘Ik misgun hem de Ballon d'Or niet, maar Messi verdient de prijs gewoon’

Lionel Messi veroverde vorig jaar december voor de zesde keer in zijn loopbaan de Ballon d’Or, met de tweede en derde plaats voor respectievelijk Virgil van Dijk en Cristiano Ronaldo. Jaap Stam snapt wel waarom de prestigieuze prijs wederom naar de spelmaker van Barcelona ging, ondanks het feit dat de voormalig Oranje-international erg onder de indruk is geraakt van de ontwikkeling van Van Dijk in de verdediging van Liverpool.

"Verdedigers worden vaak onderschat en krijgen doorgaans ook minder aandacht", concludeert Stam in gesprek met Goal. "De tijden zijn echter wel aan het veranderen en de bijdrage van een verdediger wordt gelukkig steeds meer gewaardeerd tegenwoordig." Stam ziet echter wel een wezenlijk verschil tussen verdedigers en aanvallers. "Doelpuntenmakers worden beter betaald en krijgen ook meer aandacht. Zo is het altijd geweest en zo zal het ook altijd blijven."

"Ik ben dan ook van mening dat Messi in de huidige omstandigheden nog steeds de beste speler ter wereld is", vervolgt Stam zijn analyse. "Het is in mijn ogen dan ook terecht dat de Ballon d’Or vorig jaar naar hem ging. Ik had natuurlijk graag gezien dat Van Dijk de prijs had ontvangen, want hij heeft het echt geweldig gedaan. Het is niet zo dat Van Dijk die prijs misgun, maar Messi maakt en bereidt doelpunten voor onder grote druk bij Barcelona, en dat al jarenlang. Daarom is het ook terecht dat hij de winnaar is van de Ballon d’Or."

Stam denkt dat Van Dijk volledig op zijn plaats is Liverpool, waar hij omringd wordt door louter topspelers. "En hij is vaak beslissend voor het elftal. Virgil wordt in die omstandigheden een nóg betere speler. Spelen tegen de topteams in de Premier League en Champions League, dat is alleen maar goed voor je ontwikkeling als speler." Stam hoopt dat Van Dijk met beide benen op de grond blijft staan. "Hij moet oppassen dat hij niet gaat denken: Ik ben een van de beste spelers ter wereld, ik hoef niets meer te leren. Dat zou een grote fout zijn. Je moet realistisch blijven en van elke wedstrijd leren. Ik vertrouw erop dat Virgil dat ook zeker doet."