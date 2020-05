‘Advocaat ziet ‘interessante speler’ voor Feyenoord bij Fortuna Sittard’

Dick Advocaat tekende onlangs een nieuw contract bij Feyenoord en de ervaren oefenmeester staat zodoende ook volgend seizoen aan het roer in De Kuip. Doordat het huidige voetbaljaar vanwege de coronacrisis voortijdig ten einde is gekomen kan Advocaat zich al helemaal richten op de invulling van de selectie voor het volgende seizoen en volgens Voetbal International heeft hij een aantal kandidaten op het oog.

Naast Bryan Linssen en Joey Veerman, die al langer worden genoemd, zou Advocaat Mark Diemers eveneens een ‘interessante speler’ vinden. De middenvelder van Fortuna Sittard wordt al enige tijd in verband gebracht met een vertrek bij de Limburgers en onder meer FC Groningen en het Chinese Tiajin Tianhai FC werden in de afgelopen weken naar voren geschoven als mogelijke gegadigden.

De interesse van Advocaat in Diemers past in zijn wens om de selectie van Feyenoord te voorzien van meer ervaring en kwaliteit. In dat kader moet ook zijn belangstelling voor Linssen worden geplaatst: de aanvaller kan transfervrij vertrekken bij Vitesse, heeft er al de nodige jaren in de Eredivisie op zitten en heeft bewezen over scorend vermogen te beschikken.

Advocaat moet prioriteiten stellen in keuze tussen Linssen en oude bekende

Naast inkomende transfers richten Advocaat en technisch directeur Frank Arnesen hun blik eveneens op de huidige selectie. Feyenoord wil de aflopende contracten van Leroy Fer en Eric Botteghin bijvoorbeeld verlengen, al zullen de twee routiniers wel genoegen moeten nemen met een salarisverlaging.

Verder willen de Rotterdammers door met de van Trabzonspor gehuurde Edgar Ié en wordt er onderzocht of hij nog een seizoen op huurbasis in Nederland kan spelen. Hetzelfde geldt voor Oguzhan Özyakup, die in januari onder gunstige voorwaarden werd gehuurd van Besiktas. Het is echter nog niet duidelijk of de Turkse grootmacht nogmaals akkoord zal gaan met dergelijke voorwaarden.