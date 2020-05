Supporters van FC Utrecht steken Willem II-spandoek in brand

De KNVB besloot een ruime week geleden de Eredivisie-stand voordat het voetbal werd stilgelegd aan te houden als eindstand voor de verdeling van de Europese tickets. Dit betekent dat nummer vijf Willem II de Europa League ingaat, waardoor nummer zes en bekerfinalist FC Utrecht met lege handen achterblijft.

Dit besluit van de voetbalbond leidde tot veel woede in de Domstad en supporters van de club hebben hun frustratie nu botgevierd op een spandoek dat fans van Willem II in Tilburg op hebben gehangen. Het Brabants Dagblad weet te melden dat het doek maandag door een klein deel van de FC Utrecht-aanhang is meegenomen en in brand gestoken.

Het doek dat vanmorgen werd opgehangen door Willem II-supporters is vanmiddag door supporters van FC Utrecht meegenomen en in de brand gestoken.



De Utrecht-supporters hebben ook een doekje gemaakt met de tekst ‘Kk Willem II, gr. Utrecht’.



— Awaydays NL (@AwaydaysNL) May 4, 2020

Het doek dat de Willem II-aanhang op had gehangen bij het trainingsveld van de Tilburgers bevatte de boodschap ‘Stay safe and stay fit. And we see you again in the Europa League!’ De supporters van FC Utrecht maakten een foto van het doek, inclusief hun eigen boodschap ‘kk Willem II, gr. Utrecht’, voordat zij het meenamen om het in brand te steken.

Algemeen directeur van Willem II Martin van Geel heeft zich inmiddels in gesprek met bovengenoemde krant uitgelaten over de kwestie: “Er staat niks op dat spandoek wat kwetsend is. Maar hoe vervelend het is, we willen onze supporters oproepen om er niet op te reageren. Ook namens technisch directeur Joris Mathijsen zeg ik: laat maar gaan.”