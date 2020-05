Teleurgesteld NAC Breda ziet PSV ondanks ‘meerdere gesprekken’ toeslaan

Jevon Simons verlaat NAC Breda na een seizoen en gaat verder in de jeugdopleiding van PSV, zo meldt de Parel van het Zuiden dinsdag via de officiële kanalen. De pas veertienjarige middenvelder maakte voor de coronacrisis een stormachtige ontwikkeling door, waardoor hij in beeld kwam bij scouts van de Eindhovense club. Het is nog niet bekend bij welk jeugdelftal van PSV Simons na de zomerstop aansluit.

"We hadden Jevon uiteraard graag bij NAC willen behouden, omdat wij veel potentie in hem zien", verklaart hoofdopleidingen Eric Hellemons in een reactie op het vertrek van Simons naar PSV. Niet voor niets is hij al meerdere keren geselecteerd voor Oranje Onder-15. "We hebben dan ook meerdere gesprekken gevoerd met Jevon en zijn directe omgeving om hem te kunnen behouden. We vinden het jammer dat Jevon de club verlaat, maar we wensen hem uiteraard heel veel succes en ontwikkeling in de toekomst."

De linksbenige Simons maakte in het verleden enige tijd deel uit van de Feyenoord Academy. In 2015 werd door de Rotterdamse club echter besloten om de samenwerking stop te zetten, waarna de jonge middenvelder zijn loopbaan vervolgde bij amateurclub Spartaan ‘20 in Rotterdam. Vorig jaar gaf NAC Simons een tweede kans in het betaald voetbal. De kersverse aanwinst van PSV is de zoon van Jerry Simons, die in het verleden uitkwam voor onder meer Feyenoord en Vitesse.