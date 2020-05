Naar oplossingen zoekende Premier League overweegt wedstrijden in te korten

In Engeland wordt al enige tijd gesproken over de terugkeer van de Premier League, al is er nog geen definitieve datum geprikt waarop de spelers weer op het veld moeten staan. Gordon Taylor, de voorzitter van de Engelse spelersvakbond, geeft dinsdag in gesprek met de BBC aan dat de wedstrijden er mogelijk heel anders uit komen te zien dan we gewend zijn.

Voor Taylor staat de veiligheid van de spelers voorop en zij zullen er dan ook van overtuigd moeten worden dat het ondanks het rondwaren van het coronavirus veilig is om weer te gaan spelen: “Ze zijn niet dom. Ze moeten zeker zijn dat veilig is om terug te keren en het is hun keuze”, benadrukt hij.

“We weten niet hoe de toekomst eruit zal zien, maar we weten welke voorstellen er zijn gedaan, welke ideeën er op tafel zijn gelegd: de mogelijkheid om vaker te wisselen, wedstrijden die mogelijk niet de volle 45 minuten zijn per helft en er is ook gesproken over het spelen in neutrale stadions”, vervolgt Taylor zijn verhaal.

“Idealiter houd je de integriteit van de competitie intact en dan heb je het over het spelen van thuis- en uitwedstrijden tegen alle tegenstanders met dezelfde selecties zoals ze eruitzagen voordat het voetbal werd stilgelegd. Er zijn dus veel punten om te bespreken, maar bovenal heerst de vraag of het seizoen afgemaakt kan worden en of dat veilig kan worden gedaan”, sluit hij af.