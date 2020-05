‘Hij bood zijn excuses aan Van Persie en Kagawa aan, juist aan hen’

Patrice Evra was in shock toen hij in 2013 van Sir Alex Ferguson te horen kreeg dat de manager zou stoppen bij Manchester United. De Schot had de Engelse grootmacht sinds zijn aantreden in 1986 tot grote hoogtes gestuwd, maar zijn privéleven zorgde ervoor dat hij vertrok bij United. "Dit was een van de moeilijkste momenten uit mijn tijd bij United", zegt Evra bij de UTD Podcast.

"Twee weken eerder hadden diverse media al gemeld dat Ferguson misschien volgend jaar zou stoppen. Maar hij zei tegen mij: Patrice, ik zal nooit met pensioen gaan. Ik zit hier nog tien jaar. Twee weken later waren we aan het wachten in de kleedkamer. Toen ik aankwam bij Carrington, zag ik heel veel camera's. Ik dacht: wow, iemand heeft iets verkeerds gedaan. We zitten in de penarie."

"Ze zeiden dat we in de kleedkamer moesten blijven, want de manager zou ons iets vertellen. Als de baas in de kleedkamer komt om met ons te praten, dan betekent dat nooit goed nieuws. Hij kwam de kleedkamer binnen en zei: Het spijt me echt. Sommigen hebben verteld dat ik met pensioen zou gaan nog voordat ik het zelf kon zeggen. Daarom zijn al die camera's hier. Maar ik ga inderdaad met pensioen, mijn vrouw heeft me nodig", zo memoreert de Fransman de woorden van Ferguson.

"Hij bood zijn excuses aan Robin van Persie aan. En ook aan Shinji Kagawa, die hij net had gehaald. Juist aan hen bood hij zijn excuses aan. Ik kon het niet geloven. Ik dacht dat het een grap was. Toen ik terugreed naar huis, dacht ik constant: is dit echt? Vertrekt hij echt?", aldus Evra, die door de mededeling van Ferguson niet per se wilde vertrekken bij United.

"Ik speel voor het logo, voor de fans, ook voor de baas, maar ook voor mijn ploeggenoten. Maar dit is geen reden om United te verlaten. Maar inderdaad, het was zeker een heftige dag, want ik had een erg goede band met Ferguson. Ik was nooit bang voor Sir Alex Ferguson, maar ik was wel altijd bang om hem teleur te stellen. Ik wilde nooit een slechte wedstrijd onder hem spelen."