Oud-jeugdspeler Schalke 04 blijkt in leven vier jaar na doodverklaring

Hianick Kamba werd vier jaar geleden doodverklaard, maar BILD onthult dat de oud-jeugdspeler van Schalke 04 nog springlevend is. Kamba zou in 2016 zijn gestorven bij een auto-ongeluk in Congo, maar dit blijkt niet te kloppen. De ex-vrouw van de 33-jarige oud-verdediger wordt nu beschuldigd van fraude nadat ze na de vermeende dood van Kamba een 'zescijferig bedrag' uit een verzekeringspolis ontvangen had.

In januari 2016 kwamen zijn werkgever Evonik, een bedrijf in de speciaalchemie, en zijn club VfB Hüls met het bericht dat Kamba was verongelukt in het Afrikaanse land. BILD meldt nu echter dat Kamba nog altijd in leven is en sinds kort weer woonachtig is in Gelsenkirchen, waar hij zijn oude baan bij Evonik weer heeft opgepakt.

Begin 2018 zou de oud-verdediger contact hebben opgenomen met de Duitse ambassade in Kinshasa, de hoofdstad van Congo, om aan te geven dat de verhalen over zijn dood niet op waarheid berusten. Hij gaf tegelijkertijd aan terug te willen keren naar Duitsland, maar door verschillende 'obstakels' in het proces is het pas onlangs tot een terugkeer gekomen. De ex-vrouw van Kamba wordt aangeklaagd wegens fraude, zo geeft aanklager Anette Milk aan in gesprek met de Duitse boulevardkrant.

"De verdachte wordt beschuldigd van fraude, maar ze ontkent alles. De procedure is in volle gang", aldus Milk, die aangeeft dat Kamba helemaal niet betrokken was bij een auto-ongeluk. "Kamba heeft verklaard dat hij in januari 2016, tijdens een reis door het binnenland van Congo, 's nachts door zijn reisgenoten werd achtergelaten zonder papieren, geld of telefoon." Volgens BILD zal Kamba als getuige dienen bij de zaak.

In 2005 moesten de ouders van Kamba terugkeren naar Congo nadat zij in de jaren tachtig het Afrikaanse land waren ontvlucht. Kamba kon blijven, aangezien hij in de jeugd van Schalke 04 speelde. In de opleiding van de Duitse club speelde hij onder meer samen met Manuel Neuer. Waar de doelman de top van het voetbal bereikte, spendeerde Kamba de rest van zijn loopbaan bij diverse clubs in de lagere divisies van Duitsland, waaronder dus VfB Hüls op het achtste niveau.