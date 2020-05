Ajax verschaft duidelijkheid: ‘De presentatie is twee dagen later, 7 juli’

Antony Matheus dos Santos, kortweg Antony, zal naar alle waarschijnlijkheid begin juli naar Nederland afreizen. De twintigjarige aanvaller maakt in de zomer de overstap van Sao Paulo naar Ajax voor minimaal 15,75 miljoen euro, maar het was, mede door de coronacrisis en het verbod op betaald voetbal tot 1 september, vrij onduidelijk wanneer de Braziliaan zich definitief moest melden bij de Amsterdammers.

Júnior Pedroso claimt in gesprek met Braziliaanse media nu meer duidelijkheid van Ajax te hebben gekregen. “Ajax heeft drie trainingsblokken gecreëerd. We wachten nog af tot het officieel is, maar volgens onze planning reizen we op 5 juli af naar Nederland. De presentatie zal dan twee dagen later zijn, 7 juli”, zo verzekert de belangenbehartiger.

Ajax maakte in februari bekend dat Antony voor vijf jaar heeft getekend. De kans is groot dat hij uiteindelijk de duurste aankoop ooit van een Eredivisie-club wordt: via bonussen kan de transfersom oplopen tot 21,75 miljoen. Miralem Sulejmani is met 16,25 miljoen euro de vooralsnog duurste aankoop aller tijden. De Serviër maakte in 2008 de overstap van sc Heerenveen naar Ajax. Ook Daley Blind was ietwat duurder: Ajax betaalde twee jaar geleden zestien miljoen euro aan Manchester United.

“De afspraken zijn vergelijkbaar met die van David Neres. Er is een bonus als hij honderd wedstrijden speelt, topscorer wordt van de Eredivisie en als Ajax de Champions League of Europa League wint”, verzekert Júnior Pedroso. Braziliaanse media verzekerden in februari dat Sao Paulo een doorverkooppercentage van twintig procent heeft bedongen indien Ajax de aanvaller in de toekomst met winst doorverkoopt. Een dergelijke clausule in het contract met David Neres werd eerder door Ajax met een bedrag van zeven miljoen euro afgekocht.

Júnior Pedroso erkent dat Ajax niet de enige Europese club met meer dan gemiddelde interesse was. “Borussia Dortmund had ook grote belangstelling en stuurde zelfs een delegatie naar Brazilië om te onderhandelen. Er was ook belangstelling van twee Engelse topclubs, waaronder Chelsea. In totaal hebben we met twaalf clubs gesproken”, stelt de zaakwaarnemer.