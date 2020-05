Laatste bod op Lautaro Martínez kan Inter wél bekoren

Bologna is de volgende gegadigde voor Juan Jesus. De verdediger van AS Roma kan verder op interesse rekenen van onder meer Fiorentina, Torino, Lokomotiv Moskou en Rubin Kazan. (Diverse Italiaanse media)

Tiemoué Bakayoko is op de radar verschenen bij Sevilla. De middenvelder wordt dit seizoen door AS Monaco gehuurd van Chelsea, maar de Monegasken zullen de optie tot koop niet lichten. (Estadio Deportivo)

Het laatste voorstel, een bedrag van zestig miljoen euro plus twee spelers, is in het Giuseppe Meazza voor het eerst positief ontvangen.