Sam Larsson kreeg dringend advies: ‘Niet normaal, zulke bedragen’

Sam Larsson verkaste eind februari van Feyenoord naar Dalian Professional. De 26-jarige aanvaller leek weinig zicht op speeltijd te krijgen in de tweede seizoenshelft onder Dick Advocaat en opteerde onder meer daarom voor een transfer naar China. Daniel Larsson geeft aan dat hij zijn broer ook wees op de financiële mogelijkheden bij zijn nieuwe club.

"Als het gaat om het veranderen van clubs, hebben we altijd erg nauw contact", laat de 33-jarige buitenspeler van Aris Saloniki weten in de podcast Lundh. "We hebben tegenwoordig een hechte band. We leerden elkaar pas echt goed kennen nadat hij volwassen was geworden. Voor die tijd kenden we elkaar amper vanwege het leeftijdsverschil. Vanaf mijn vijftiende was ik weinig thuis. Het was school, voetbal, andere dingen."

Toen hij te horen kreeg dat zijn jongere broer naar China kon, had hij een duidelijk advies. "Accepteer het snel! We hebben er veel over gepraat. Hij was er vanaf het begin niet zo enthousiast over. Hij had een lastig seizoen in Nederland achter de rug en toen Dick Advocaat binnenkwam, was het duidelijk dat hij niet de eerste keus was."

"Hij was niet transfervrij en clubs willen niet graag veel geld uitgeven aan transfersommen. Toen kwam dit voorbij. En met zulke bedragen... Dit moet je echt overwegen, altijd. Het is niet normaal. Je weet hoe het is in China, het is eigenlijk niet redelijk. Of ik een naar China zou gaan? Ik denk dat dat nu niet meer kan, maar als hij belt, zou ik luisteren", lacht Daniel.