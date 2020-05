Dick Advocaat looft ‘goede keuze’: ‘Hij heeft in Turkije veel betekend’

Dirk Kuyt werd eerder veelvuldig genoemd als mogelijk opvolger van Dick Advocaat. De ervaren oefenmeester verlengde echter zijn verblijf in De Kuip met een jaar. Kuyt, die bij Feyenoord Onder-19 voor het eerst het trainersvak indook, heeft nog steeds de ambitie om trainer van het eerste van Feyenoord te worden en gaat komend seizoen zijn licht opsteken bij oud-werkgevers als Liverpool en Fenerbahce.

Kuyt stond in zijn actieve loopbaan jarenlang in Liverpool en Istanbul onder contract. Nu de oud-aanvaller heeft afgezien van de mogelijkheid om komend seizoen het nieuwe elftal van Onder-21 van Feyenoord te gaan trainen, gaat hij her en der op verschillende terreinen kennis opdoen. “Dirk heeft een fantastische carrière gehad, op alle gebieden. Als hij in Turkije komt, knikken de mensen nog steeds aan alle kanten naar hem. Hij heeft daar heel veel betekend”, vertelt Advocaat dinsdag in het Algemeen Dagblad.

“Dirk wil nu zijn horizon verbreden, zo heb ik begrepen. Hij wil naar Fener, naar Liverpool en het is voor hem een ideale mogelijkheid om dingen buiten de club te zien. Ik vind, als je zoiets kunt veroorloven, dat het een goede keuze is”, erkent Advocaat, die geen tijd gaat vrijmaken om Kuyt in te werken bij de hoofdmacht. De Oranje-international krijgt komend seizoen geen rol bij de A-selectie van de Rotterdammers.

“Nee, ik ga Dirk niet inwerken. Feyenoord is geen club om mensen in te werken. Hij is wel altijd welkom, hij mag altijd komen bij onze trainingen”, zegt Advocaat. Kuyt was de voorbije twee seizoenen de eindverantwoordelijke van de Onder-19, al liep dat lang niet altijd op rolletjes. Diverse media verzekerden dat hij onnodig jeugdtrainingen schrapte en dat bij zijn oefensessies te vaak de uitdaging op technisch en tactisch gebied ontbrak.