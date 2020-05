Spelers van Feyenoord kunnen levenslessen van Michael Jordan verwachten

Dick Advocaat heeft genoten van de Netflix-serie rond Michael Jordan, The Last Dance. Het betreft een tiendelige documentaire-reeks over de Amerikaanse basketlegende en zijn club Chicago Bulls. De serie over de beste basketballer aller tijden heeft de oefenmeester van Feyenoord duidelijk gegrepen. “Soms is hij nederig en op andere momenten dodelijk, geweldig”, vertelt Advocaat dinsdag in het Algemeen Dagblad.

In het najaar van 1997 kwamen Jordan, Chicago Bulls-directeur Jerry Reinsdorf en hoofdcoach Phil Jackson overeen om het basketbalseizoen door een filmploeg vast te laten leggen. Dit leverde een portret op dat nu wordt vertoond in de documentaireserie. “Voor documentaires nam ik normaal de tijd niet omdat je als trainer telkens naar het weekeinde toewerkt”, zegt Advocaat. “Maar die Michael Jordan, echt geweldig.”

The Last Dance neemt kijkers mee achter de schermen tijdens de race om het kampioenschap in 1998. Jordans teamgenoten en zijn coach komen aan bod. Dit is aangevuld met recente interviews met rivalen en iconen. De serie toont ook de toenemende spanningen en conflicten die meespeelden tijdens de laatste strijd om het kampioenschap. “Die Jordan en zijn wil om te winnen, schitterend”, vertelt Advocaat. “Dat écht willen winnen, dat zag ik de afgelopen maanden wel een beetje terug in mijn groep.”

“Dat wil ik straks weer zien.” Spanning zorgt ervoor dat mensen die in de top werken pure scherpte kunnen oproepen. “Dat kon je zo goed zien bij een echte topper als Jordan. Dat straalt hij ook uit naar zijn coach en andersom. Echt geweldig om te zien. Als je zo’n grootheid bent als Jordan en dat je dan soms nog nederig kunt zijn naar je medespelers. En op andere momenten juist weer dodelijk omdat het nodig is om de top te bereiken.”

“Het zou goed zijn als een aantal spelers dat ook eens gaat leren begrijpen.” De documentairereeks, geregisseerd door Jason Hehir, is vanwege de coronacrisis eerder uitgebracht op Netflix. De eerste aflevering verscheen op maandag 20 april. Dat is twee maanden eerder dan aanvankelijk was gepland.