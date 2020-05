Dick Advocaat: ‘Ik heb al bijna een half jaar niet met hem gesproken’

Dick Advocaat erkent dat Feyenoord achter de schermen bekijkt of de selectie op een of twee posities kan worden versterkt. De oefenmeester zegt dat Steven Berghuis in de zomer zelf kan beslissen om te vertrekken als er een grote aanbieding uit een interessante competitie voorbijkomt. “Hij hoeft niet weg, maar als er iets héél moois komt, gaat hij nadenken. En dat begrijp ik”, erkent Advocaat dinsdag in De Telegraaf.

Advocaat legt uit dat een aantal scouts van Feyenoord allerlei lijsten heeft gemaakt met namen voor posities. “We hebben spelers in beeld en weten wat we willen. We zijn sowieso aan het kijken of we op een of twee posities spelers kunnen aantrekken”, verklaart de trainer in de ochtendkrant. “Bovendien kan je in deze periode alles terugkijken, er zijn ook allerlei programma’s om spelers te analyseren.”

De voorbije weken werd Jeremain Lens van Besiktas genoemd als mogelijke versterking voor Feyenoord. Advocaat werkte al eerder samen met de aanvaller bij AZ, PSV, Sunderland en Fenerbahçe en weet dus wat hij aan hem heeft. In januari ondernam Feyenoord een eerdere poging om Lens te strikken. “Ik heb die naam voorbij zien komen. Weet je dat ik al bijna een half jaar niet met Lens heb gesproken?”, benadrukt de oefenmeester, die de rest van het kalenderjaar niet over de geblesseerde Luis Sinisterra kan beschikken.

“Ik noem hier niet specifiek de posities waarvoor wij spelers zoeken. Iedereen kan raden om welke posities het gaat”, vervolgt Advocaat. “Maar het zal vooral afhangen van wat er straks allemaal wel en niet kan bij de club. Als buitenlandse clubs zich melden voor een speler van ons, dan moeten ze heel veel geld betalen. Dat is in ons voordeel. En daarmee halen wij dan een goede speler terug.”

Wouter Burger (Excelsior), Bart Nieuwkoop (Willem II) en Crysencio Summerville (ADO Den Haag) zijn door Feyenoord al teruggehaald van hun avonturen op huurbasis. Burger, die in januari op huurbasis overstapte, kwam tot zeven optredens. Summerville keert na 2 doelpunten in 21 wedstrijden terug in De Kuip. Nieuwkoop droeg twintig keer het tenue van Willem II om de schouders.