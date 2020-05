Premier League-uitblinker droomt hardop: ‘Barça en Real laat je niet lopen’

Rául Jiménez is dit seizoen een van de grote uitblinkers in Premier League. De Mexicaanse aanvaller was in 29 competitiewedstrijden voor Wolverhampton Wanderers goed voor 13 doelpunten en 6 assists en behoort daarmee tot de waardevolste spelers van de competitie; alleen Kevin De Bruyne (24), Jamie Vardy (23), Mohamed Salah (21) en Sadio Mané (21) waren deze voetbaljaargang direct bij meer goals betrokken. Jiménez is gelukkig bij Wolverhampton, maar wil een stap hogerop niet bij voorbaat uitsluiten.

Jiménez is met zijn 28 jaar een relatieve laatbloeier en lijkt nog altijd te mogen dromen van een stap hogerop. De voorbije maanden werden onder meer Manchester United, Arsenal, Barcelona, Real Madrid en Chelsea gelinkt aan de Mexicaanse spits van Wolverhampton. Jiménez blijft zelf nuchter onder alle geruchten, zo blijkt maandag uit een interview dat hij geeft aan ESPN. "Ik word door social media op de hoogte gehouden van alle geruchten. Ik zou inmiddels al getekend hebben voor Real Madrid, Chelsea, Manchester United en Arsenal. Iedere dag is er wel een nieuwe club die me wil contracten", lacht hij.

Jiménez staat momenteel met Wolverhampton op een zesde plaats in de Premier League en hoopt met zijn werkgever een Champions League-ticket te bemachtigen, mocht het door de uitbraak van het coronavirus stilgelegde seizoen nog hervat worden in Engeland. "Ik ben gelukkig bij Wolverhampton en ik ben een belangrijke speler voor de fans en het team. Ik voel me goed, maar ik wil geen deuren dichtslaan. Ik sta open voor alles dat op mijn pad komt", verklapt de ex-speler van onder meer Atlético Madrid en Benfica.

Vooral een stap naar de Spaanse top lijkt Jiménez aantrekkelijk. "Als morgen Barcelona of Real Madrid aanklopt, spreekt het voor zich dat je die kans niet laat lopen. Maar als ik bij Wolverhampton blijf, dan strijd ik ook om Champions League-voetbal. Het landskampioenschap lijkt op dit moment ver weg, maar in de Europa League staan we wel in de zestiende finales (het eerste duel met Olympiacos Piraeus leverde een 1-1 gelijkspel op, red.). Ik denk dat ik de juiste keuze heb gemaakt om naar Wolverhampton te komen en heb er geen spijt van", besluit Jiménez, die sinds 2018 voor de Engelse club speelt en toen overkwam van Benfica.