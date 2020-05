Maandag, 4 Mei 2020

Zlatan Ibrahimovic ontvangt buitensporige aanbieding

Josh Maja heeft zich in de kijker gespeeld bij zowel Celtic als Rangers FC. De aanvaller is momenteel nog actief bij Girondins Bordeaux, maar kan in de aankomende transferperiode naar Glasgow verhuizen. (Diverse Franse media)

West Ham United wil Serhou Guirassy wegkapen voor de neus van Tottenham Hotspur en Chelsea. De spits van Amiens, die zeventien miljoen euro moet kosten, maakte dit seizoen indruk in de Ligue 1 met 9 doelpunten in 23 duels.

(The Sun)

AC Milan is bereid om ver te gaan om Zlatan Ibrahimovic aan boord te houden. Algemeen directeur Ivan Gazidis staat ervoor open om de Zweed buiten zijn plannen om geld te besparen te houden. (La Gazzetta dello Sport) Algemeen directeur Ivan Gazidis staat ervoor open om de Zweed buiten zijn plannen om geld te besparen te houden.

Benfica praat met het management van Talles Magno over een mogelijke transfer. De aanvaller beschikt bij Vasco da Gama over een contract tot medio 2021. (A Bola)

Manchester United is niet langer op zoek naar een directeur voetbalzaken. Rio Ferdinand werd genoemd voor de functie, maar de club denkt dat manager Ole Gunnar Solksjaer capabel genoeg is om grote sterren te halen. (The Athletic)