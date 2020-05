‘PSV kan transfersom aan Jeroen Zoet overhouden door nieuwe interesse’

Jeroen Zoet kan zijn carrière vervolgen in de Bundesliga, zo meldt de Duitse tak van Sky maandag. Volgens het gerenommeerde tv-netwerk staat de doelman van PSV in de serieuze belangstelling van Union Berlin, de nummer elf van de competitie. Zoet, die tot 1 juli wordt uitgeleend aan FC Utrecht, ligt nog één seizoen vast.

Komende zomer wordt voor PSV dan ook een van de laatste kansen om nog een transfersom over te houden aan Zoet. Welk bedrag de Eindhovenaren vragen voor de 29-jarige keeper is niet bekend. Zoet verloor dit seizoen onder trainer Mark van Bommel zijn basisplaats aan Lars Unnerstall en werd in de winterstop op huurbasis naar FC Utrecht gestuurd. In de Domstad speelde de goalie zeven officiële duels, totdat het coronavirus het voetbal stillegde.

Voor Zoet dient zich nu dus naar verluidt de kans aan om aan de slag te gaan bij Union Berlin. De club promoveerde vorig jaar vanuit de 2. Bundesliga en geldt dan ook als laagvlieger, maar wist zich knap te nestelen op de elfde plek en is al bijna zeker van lijfsbehoud. Die Eisernen zijn op zoek naar een nieuwe eerste doelman, omdat de 32-jarige Rafal Gikiewicz, de huidige eerste keus, de club na twee seizoenen transfervrij gaat verlaten.

Op 10 maart berichtte het Eindhovens Dagblad dat Zoet zich in de kijker heeft gespeeld bij Besiktas. De Turkse grootmacht gaat de optie tot koop in het huurcontract van de teleurstellende doelman Loris Karius vermoedelijk niet lichten en zou daarom bij Zoet uit zijn gekomen. Vlak na de berichtgeving van het regionale dagblad brak de coronacrisis uit en bleef het stil rondom een mogelijke transfer van Zoet naar Istanbul.