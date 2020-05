Barcelona ruikt kans: transfer van 60 miljoen loopt vertraging op door Liverpool

Bij Liverpool is de twijfel toegeslagen over een zomerse transfer van Timo Werner. De huidige koploper van de Premier League is de belangrijkste gegadigde om aankomende zomer aan de haal te gaan met de aanvaller van RB Leipzig, maar die is vanwege de coronacrisis voorlopig in de wachtkamer gezet, zo meldt de doorgaans betrouwbare transferspecialist Fabrizio Romano maandagavond. Daardoor lijken andere clubs, waaronder Barcelona, plots weer in de race voor Werner.

Romano schrijft op de website van The Guardian dat Liverpool in principe uitstekende papieren heeft om Werner in de zomerse transferperiode over te nemen van RB Leipzig. Manager Jürgen Klopp is zeer gecharmeerd van de kwaliteiten van de 24-jarige spits, die in 118 competitiewedstrijden voor RB Leipzig goed was voor 72 doelpunten, en Werner is zelf naar verluidt ook enthousiast over een zomerse overstap naar Anfield.

Romano verzekert dat het contract van Werner een transferclausule van zestig miljoen euro bevat, maar weet te melden dat Liverpool het op dit moment niet aandurft om dat bedrag over te maken naar Leipzig. De eigenaren van de Engelse grootmacht willen namelijk eerst de financiële gevolgen van de coronacrisis afwachten, voordat dergelijke bedragen worden uitgegeven op de transfermarkt.

Werner is zodoende voorlopig in de wachtkamer gezet door Liverpool, zo klikt het. De international van Duitsland heeft in principe een voorkeur voor the Reds, maar volgens Romano is het niet uitgesloten dat nu ook andere clubs hun kans ruiken. De Italiaanse journalist noemt onder meer Internazionale en Juventus als geïnteresseerde partijen, terwijl Werner bij Barcelona in beeld komt als die club naast de komst van Lautaro Martínez van Inter zou grijpen.