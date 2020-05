‘Barcelona heeft contact met Bayer Leverkusen over transfer van 30 miljoen’

Trainer Peter Bosz hoopt Emerson Aparecido Leite de Souza Junior, voetbalnaam Emerson, aan zijn selectie van Bayer Leverkusen toe te voegen, zo schrijft Kicker maandag. De Duitse topclub heeft bij Barcelona navraag gedaan naar de rechtsback, die in principe tot medio 2021 uitgeleend is aan Real Betis en dertig miljoen euro moet opbrengen.

De 21-jarige Emerson werd vorig jaar januari voor ongeveer twaalf miljoen euro door Barcelona opgepikt bij Atlético Mineiro, maar maakte daarna onmiddellijk op huurbasis de overgang naar Real Betis. De club uit Sevilla betaalde Barcelona zes miljoen euro voor de diensten van de rechtervleugelverdediger en heeft in principe tot medio 2021 de beschikking over de back. Barcelona kan de Braziliaan dan namelijk weer voor zes miljoen euro overnemen van Real Betis, maar technisch directeur Éric Abidal liet twee maanden geleden in gesprek met Mundo Deportivo doorschemeren dat het niet ondenkbaar is dat Emerson komende zomer al wordt teruggehaald. Mogelijk wordt de Zuid-Amerikaan dan direct doorverkocht aan Leverkusen.

Bosz ziet Emerson volgens Kicker dus als een ideale versterking aan de rechterkant van zijn verdediging. De Nederlandse trainer van Leverkusen kiest op die plek meestal voor Lars Bender, maar de 31-jarige verdediger ligt nog maar één jaar vast en is bovendien blessuregevoelig. Emerson staat dit seizoen op 23 competitiewedstrijden voor Real Betis, waarin hij goed was voor 3 doelpunten en 5 assists.

Emerson liet eerder tegenover AS optekenen tevreden te zijn over zijn spel bij Betis. "Ik had niet gedacht dat ik dit niveau zo snel zo bereiken. Ik beleef het beste seizoen uit mijn leven", aldus de eenvoudig Braziliaans international, die denkt het niveau van Barcelona aan te kunnen. "Het gaat allemaal heel snel voor mij. Ik ben jong, maar ik ben goed genoeg om voor elk team ter wereld te spelen. Ja, ik ben ook goed genoeg om voor Barça te spelen. Ik ben totaal niet bevreesd. Spelen voor Barcelona was al een droom als kind."