Bruno Fernandes verklapt drie idolen: ‘Hij is een mix van een nummer 8 en 10’

Bruno Fernandes maakte in januari voor ongeveer 55 miljoen euro de overstap van Sporting Portugal naar Manchester United en is in Engeland razendsnel uitgegroeid tot een publiekslieveling. De 25-jarige middenvelder was in zijn eerste negen wedstrijden voor United goed voor drie doelpunten en vier assists en heeft de harten op Old Tarfford zo vrijwel onmiddellijk veroverd. Fernandes speelde onder Ole Gunnar Solskjaer tot dusver vooral als nummer tien, maar vindt zichzelf geen typische spelmaker.

De international van Portugal spreekt maandag op de clubsite van United over zijn grote idolen en vertelt dat hij zich als speler vooral spiegelt aan Andrés Iniesta, ex-speler van Barcelona die tegenwoordig in Japan actief is voor Vissel Kobe. "Iniesta is een speler waar ik altijd graag naar kijk, omdat hij een mix is tussen een nummer acht en een nummer tien. Ik ben zelf ook op mijn best op die positie, tussen de nummer acht-positie en de nummer tien-positie", aldus Fernandes.

"Een middenvelder die een mix is tussen een nummer acht en een nummer tien, heeft graag de bal en neemt risico tijdens wedstrijden. Naar mijn mening was Iniesta jarenlang één van de beste spelers ter wereld", vervolgt Fernandes over de Spanjaard, die in de WK-finale van 2010 het winnende doelpunt maakte tegen het Nederlands elftal. "Ik vind het moeilijk om te geloven dat Iniesta zijn carrière gaat eindigen zonder dat hij de Ballon d’Or gewonnen heeft, gezien alle prijzen die hij wél gewonnen heeft."

Fernandes geeft verder aan dat hij aan het begin van zijn carrière genoot van het spectaculaire spel van Ronaldinho bij Barcelona. "Een speler die je naar de televisie trekt en je daar urenlang houdt. Urenlang! Hij zorgde voor energie en vermaak en was altijd vrolijk. Ik geniet van spelers die op het veld blijdschap uitstralen, dus Ronaldinho was jarenlang mijn favoriete speler", vervolgt Fernandes, die ook landgenoot en collega-international Cristiano Ronaldo prijst. "In de laatste jaren is Cristiano Ronaldo uitgegroeid tot een van mijn favoriete spelers. Hij is het perfecte voorbeeld van een prof."