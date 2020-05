Vijf Nederlanders in top 50 van slechtste spelers uit Premier League-historie

Winston Bogarde is volgens FourFourTwo de slechtste Nederlandse voetballer die ooit in de Premier League heeft gespeeld. Het Britse magazine stelde een top-vijftig samen van de zwakste spelers die sinds de oprichting in 1992 actief zijn geweest op het hoogste Engelse niveau. De Senegalese spits Ali Dia, die in 1996 één wedstrijd voor Southampton speelde, is verkozen tot de slechtste Premier League-speler ooit.

De legendarische oud-voetballer George Weah verleidde Southampton er in 1996 toe de totaal onbekende spits Ali Dia aan te trekken. Weah beweerde dat Dia zijn neef was, gespeeld had voor Paris Saint-Germain en dertien interlands voor zijn land Liberia achter zijn naam had staan. Niets daarvan was waar, maar Southampton bood Dia op basis daarvan wél een contract aan. Al gauw bleek de Senegalese aanvaller niet aan het gewenste niveau te voldoen, maar toch kwam hij éénmaal binnen de lijnen bij de Engelse club. "Hij rende rond als Bambi op ijs. Het was beschamend om te zien", zo typeerde ploeggenoot Matt Le Tissier de korte invalbeurt van Dia later.

In de lijst met zwakste broeders uit de Premier League staan vijf Nederlanders. Bogarde, op nummer acht als hoogst genoteerd, werd door Chelsea in de zomer van 2000 overgenomen van Barcelona. Hij zou uiteindelijk zijn volledige contract van vier jaar uitdienen, maar speelde slechts negen wedstrijden voor de club. The Blues wilden al na een half jaar afscheid nemen van Bogarde, maar de twintigvoudig Oranje-international eiste zijn volledige resterende salaris als afkoopsom. Chelsea weigerde, waardoor Bogarde nog drieëenhalf jaar zou meetrainen met de beloften tegen een vergoeding van 50.000 euro per week.

De top 10 slechtste Premier League-spelers (FourFourTwo)

1. Ali Dia - Southampton

2. Savio - West Ham United

3. Massimo Taibi - Manchester United

4. Milton Nunez - Sunderland

5. Jozy Altidore - Hull, Sunderland

6. Junior Lewis - Leicester City

7. Bebe - Manchester United

8. Winston Bogarde - Chelsea

9. Igors Stepanovs - Arsenal

10. Bosko Balaban - Aston Villa



De volgende Nederlander op de lijst is Marco Boogers op plaats zestien. De oud-aanvaller kwam in 1995 slechts tot 44 speelminuten in vier optredens voor West Ham United, liep al snel een zware knieblessure op en werd na een half jaar alweer teruggestuurd naar Nederland. Ook Ricky van Wolfswinkel kende een weinig succesvolle periode in de Premier League. De spits wist in het seizoen 2013/14 slechts één keer te scoren in 25 competitieduels voor Norwich City en staat op plek negentien in de lijst met slechtste Premier League-spelers ooit.

Ook Andy van der Meijde heeft een plek gekregen in de lijst, op plaats 32. De oud-rechtsbuiten tekende in 2005 een vierjarig megacontract bij Everton, maar kwam in die periode slechts tot twintig duels. "In Engeland was het gewoon zuipen, voetbal kijken en neuken. Dat was niet goed voor mij. Ik was in die periode echt de weg kwijt", verklaarde Van der Meyde later. Erik Meijer is op plek 34 de vijfde Nederlander in de lijst. De kopsterke spits wist in het seizoen 1999/00 weinig indruk te maken bij Liverpool, werd na een seizoen verhuurd aan Preston North End en daarna verkocht aan Hamburger SV.

In de top-vijftig staan ook enkele spelers met een Eredivisie-verleden. Zo kon Yaya Sanogo (plaats 35) na zijn tijd bij Arsenal óók geen potten breken in het Ajax van Frank de Boer, terwijl Kostas Mitroglou (nummer 22) flopte bij Fulham, maar dit seizoen op huurbasis bij PSV eveneens geen sterke indruk maakte. Albert Luque (nummer 18) tekende na een mislukt avontuur bij Newcastle United in 2007 een zeer lucratief contract bij Ajax, maar de Spanjaard wist ook in Amsterdam niet te imponeren.

Plek 11 t/m 50 van de slechtste Premier League-spelers

11. Andrea Silenzi - Nottingham Forest

12. Eric Djemba-Djemba - Manchester United, Aston VIlla

13. Sean Dundee - Liverpool

14. Claude Davis - Sheffield United, Derby County

15. Antonio Munez - Liverpool

16. Marco Boogers - West Ham United

17. Jean - Alain Boumsong - Newcastle United

18. Albert Luque - Newcastle United

19. Ricky van Wolfswinkel - Norwich City

20. Thomas Brolin - Leeds United, Crystal Palace

Kostas Mitroglou (plek 22)

21. Bruno Cheyrou - Liverpool

22. Kostas Mitroglou - Fulham

23. Grzegorz Rasiak - Tottenham Hotspur, Bolton Wanderers

24. Corrado Grabbi - Blackburn Rovers

25. Gilberto - Tottenham Hotspur

26. Leon Cort - Stoke, Burnley

27. Marcelino - Newcastle

28. Istvan Kozama - Liverpool

29. Ade Akinbiyi - Norwich, Leicester, Sheffield United

30. Mario Jardel - Bolton Wanderers

31. Lukas Jutkiewicz - Everton, Burnley

32. Andy van der Meijde - Everton

33. Konstantinos Chalkias - Portsmouth

34. Erik Meijer - Liverpool

35. Yaya Sanogo - Arsenal, Crystal Palace

36. Dean Leacock - Fulham, Derby County

37. Torben Piechnik - Liverpool

38. Richard Kingson - Wigan, Blackpool

39. Andreas Cornelius - Cardiff

40. Jo - Manchester City

Yaya Sanogo (plek 35)

41. Christian Poulsen - Liverpool

42. Jean Makoun - Aston Villa

43. Augustin Delgado - Southamtpon

44. Ahmed Musa - Leicester City

45. Sebastien Squallaci - Arsenal

46. Aleksandar Tonev - Aston Villa

47. Nikola Jerkan - Nottingham Forest

48. Roque Junior - Leeds United

49. Salif Diao - Liverpool, Birmingham, Portsmouth, Stoke

50. Radamel Falcao - Chelsea, Manchester United