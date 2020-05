Acun Ilicali doet spectaculaire onthulling over volgende club Mesut Özil

De sportieve toekomst van Mesut Özil blijft onderwerp van gesprek in Engeland én Turkije. Het contract van de Duitse middenvelder met Turkse roots bij Arsenal loopt na dit seizoen nog maar één jaar door, maar the Gunners hebben vooralsnog geen aanstalten gemaakt om de samenwerking te verlengen. Volgens de Turkse televisiemagnaat Acun Ilicali is de kans groot dat de volgende werkgever van Özil in Turkije ligt.

Ilicali is een van de meest invloedrijke televisiepersoonlijkheden in Turkije en bovendien een goede vriend van Özil. Daarnaast is hij supporter van Fenerbahçe en onderhoudt hij goed contact met voorzitter Ali Koç van de Turkse grootmacht. Die heeft Ilicali ingefluisterd dat men bij Fenerbahçe werkt aan de komst van Özil.

"Ik ontvang veel vragen over Mesut Özil en ik geloof dat er mooie dingen staan te gebeuren", vertelt Ilicali, die in Turkije eigenaar en presentator is van verschillende televisiekanalen, maandag desgevraagd in een interview met SportX. "Ik bevind me niet in de positie om details te verschaffen, maar ik weet dat onze president hard werkt aan zijn komst."

Özil weegt met een weeksalaris van ongeveer 400.000 euro zwaar op de begroting bij Arsenal. Diverse Engelse media verzekerden vorige week dat de 31-jarige middenvelder nog geen nieuwe aanbieding heeft ontvangen van de Engelse club, waardoor de geruchten over een vertrek toenemen. Ilicali verzekert dat Fenerbahçe een poging gaat ondernemen om Özil in te lijven, maar verwacht niet dat het aankomende zomer al van een samenwerking komt. "Als zijn contract bij Arsenal afloopt, zal Fenerbahçe de grote favoriet zijn om hem te contracteren. Er wordt hard aan gewerkt", aldus Ilicali.

Özil is bezig aan zijn zevende seizoen in dienst van Arsenal. De creatieveling kwam in de zomer van 2013 voor ongeveer 50 miljoen euro over van Real Madrid en speelde sindsdien 254 officiële wedstrijden voor de Londenaren, waarin hij goed was voor 44 doelpunten en 72 assists. Özil speelde eerder voor Werder Bremen en Schalke 04; in zijn vaderland Turkije was hij nooit actief.