Opvallend voorstel Rapinoe geeft hetze tegen Trump nieuwe dimensie

Megan Rapinoe wordt door velen gezien als de beste voetbalster ter wereld en die status bevestigde de Amerikaanse op het WK van 2019 in Frankrijk. Ze nam haar team bij de hand en leidde Team USA naar de wereldtitel. Nadat Nederland in de finale met 2-0 werd verslagen, mede door een goal van Rapinoe, werd ze uitgeroepen tot de beste speelster van het toernooi. Ze was hét gezicht van de Amerikaanse ploeg en bevestigde op het eindtoernooi niet alleen haar status als beste speelster, maar ook haar status als activist. Bijna een jaar later doet ze opnieuw van zich spreken, hetzij om een reden die niets met voetbal te maken heeft. Samen met de Democratische presidentskandidaat Joe Biden hoopt ze de zittende president Donald Trump uit het Witte Huis te verjagen.

In aanloop naar het WK van vorig jaar ging het rond de Amerikaanse ploeg in de media vooral over sterspeelster Alex Morgan, maar het was Rapinoe die uitgroeide tot boegbeeld van de uiteindelijke wereldkampioen. Door haar aanwezigheid kon niemand na het toernooi meer om haar heen. Dat had niet alleen met haar voetballende kwaliteiten en opvallende verschijning te maken, maar vooral met haar uitspraken in de media. Ze kreeg de schijnwerpers op zich gericht en gebruikte het podium op haar manier. Bij alle wedstrijden op het WK weigerde ze tijdens het volkslied mee te zingen en haar hand op haar hart te laten rusten, uit protest tegen het leiderschap van president Trump. Rapinoe had het volkslied eerder ook al gebruikt om een statement te maken. Zo was ze in 2016 solidair met American Football-speler Colin Kaepernick, die tijdens het volkslied op een knie ging zitten uit protest tegen buitensporig politiegeweld in de VS. Rapinoe knielde destijds voorafgaand aan de oefeninterlands tegen Thailand en Nederland.

Die actie werd in de naaste omgeving van vader en tevens Trump-aanhanger Jim niet goed ontvangen. Tegenover Sports Illustrated gaf hij aan dat zijn dochter ‘onpatriotisch’ werd genoemd en dat hij zelfs dreigmails ontving naar aanleiding van de actie van Rapinoe. Jim en zijn vader Jack dienden in het Amerikaanse leger, terwijl zijn neef John vocht in Vietnam. Laatstgenoemde heeft Rapinoe te allen tijde gesteund: “Haar recht om te protesteren is waar ik voor heb gevochten”, zei hij. Rapinoe keek raar op van de bakken kritiek die ze over zich heen kreeg: “Ik snap niet dat het on-Amerikaans is om kritiek te hebben op je eigen land. Dat is waar een open democratie om draait. Het moge duidelijk zijn dat we niet perfect zijn. Als we deze problemen niet benoemen, zal de situatie niet verbeteren.” Dat ze op het WK - voor het oog van de hele wereld - opnieuw een statement maakte door het volkslied als enige van haar team niet mee te zingen, was veelzeggend.

Megan Rapinoe voorafgaand aan de WK-finale tegen Nederland.

Naar Amerikaans gebruik ontvangen topsporters een uitnodiging in het Witte Huis, wanneer er een buitengewone prestatie wordt geleverd zoals het winnen van een toernooi. De ploeg van bondscoach Jill Ellis behoorde tot de absolute topfavorieten voor de eindzege en toen Spanje in de achtste finales werd verslagen (1-2), kreeg Rapinoe de vraag of ze bij een wereldtitel de uitnodiging van Trump zou accepteren. Haar antwoord liet niets aan de verbeelding over: “Psssh. Ik ga niet naar het f*cking Witte Huis. Nee, ik ga niet naar het Witte Huis. Ik denk niet dat we uitgenodigd zullen worden”, zo antwoordde de speelster van Seattle Reign FC in niet mis te verstane bewoordingen bij Eight Eight. Trump was furieus. Hij liet het er niet bij zitten en klom in de pen. Op Twitter richtte de president zich tot Rapinoe: “Ik ben een groot fan van het Amerikaanse team en van vrouwenvoetbal in het bijzonder. Maar Megan moet eerst maar eens iets zien te winnen voordat ze grote woorden gebruikt! Klaar het klusje daar! We hebben nog geen uitnodiging verstuurd naar het elftal, maar gaan dat zeker doen. Of ze nou winnen of niet. Megan moet ons land, het Witte Huis en onze vlag niet in diskrediet brengen. Zeker als je weet dat er zoveel voor haar en haar team is gedaan. Wees trots op de vlag die je draagt. De Verenigde Staten doen het juist geweldig!”

Nadat de wereldtitel in de wacht was gesleept, herhaalde Rapinoe in een interview met CNN nog maar eens dat zij en haar ploeggenoten het Witte Huis niet zouden bezoeken. Daarbij werd Trump opnieuw niet gespaard. "Je politieke boodschap sluit mensen uit. Je sluit mij uit, je sluit mensen die op mij lijken uit, je sluit mensen die een andere huidskleur hebben uit en je sluit zelfs Amerikanen die jou misschien wél steunen uit”, zei Rapinoe, die zich ook inzet voor de rechten van de lhbt-gemeenschap (lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender). Een uitnodiging was toen nog niet ontvangen. "En als die uitnodiging er wel komt, zal ik niet gaan. Hetzelfde geldt voor iedere teamgenoot met wie ik het er uitgebreid over heb gehad. Ik denk eerlijk gezegd dat niemand in het team daar interesse in heeft. Er zijn zoveel andere mensen met wie ik graag betekenisvolle gesprekken zou willen voeren en daadwerkelijk voor veranderingen in Washington kunnen zorgen. Dat doe ik liever dan dat ik naar het Witte Huis ga."

Women’s soccer player, @mPinoe, just stated that she is “not going to the F...ing White House if we win.” Other than the NBA, which now refuses to call owners, owners (please explain that I just got Criminal Justice Reform passed, Black unemployment is at the lowest level... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2019

Rapinoe heeft zich altijd al verzet tegen Trump en dat kwam de sfeer thuis niet altijd ten goede. Vader Jim stemde in 2016 voor Trump en daar waren Megan en haar zus Rachael zo boos over, dat er een tijdlang niet met vader gesproken werd, zo wordt beschreven in Sports Illustrated. Een felicitatie op de verjaardag van Rapinoe's vader via een sms’je kon er toen nog net vanaf. Met Kerstmis kwam de familie weer bij elkaar en werd de vredespijp gerookt, maar niet voordat er een urenlange discussie werd gevoerd met Trump als onderwerp. Tegenover de New York Post verklaarde ze dat haar ouders ook regelmatig naar Fox News kijken, een belangrijk communicatiekanaal voor de aanhang van Trump en tevens een zender die regelmatig kritisch is over Rapinoe. “Hoe kan het dat je aan de ene kant mega-trots bent op je dochter en tegelijkertijd naar die troep kijkt?”, aldus Rapinoe. Ze heeft grote moeite met de politieke voorkeur van haar ouders. “Ik denk wel eens: jullie moeten in therapie.”

De 34-jarige Rapinoe, die in 2012 uitkwam voor haar geaardheid als lesbienne, heeft bredere interesses die veel verder gaan dan alleen voetbal. Met een universitaire studie sociologie en politicologie als achtergrond, houdt de Amerikaanse zich bezig met armoede, overvolle gevangenissen en daklozen. Ze strijdt voor gelijke rechten en deed dat onlangs nog (zonder succes) in het vrouwenvoetbal. Het Amerikaanse vrouwenteam wilde dezelfde wedstrijdpremies betaald krijgen als het mannenteam. Vier jaar lang werd een juridische strijd gevoerd. Afgelopen vrijdag werd de claim verworpen door een rechter in Californië. R. Gary Klausner stelde als rechter van het United States District Court vast dat de vrouwen niet systematisch onderbetaald worden. De uitspraak was tegen het zere been van de Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden. "Gelijke salarissen, nu", schreef hij op Twitter, om te vervolgen met een dreigement: "Of anders kunnen jullie, wanneer ik president ben, ergens anders heengaan voor de financiering van het WK." Het WK 2026 wordt georganiseerd door de VS, Canada en Mexico.

Joe Biden chanteert Amerikaanse voetbalbond: ‘Anders geen geld voor WK’

Lees artikel

Dat Biden zijn ongenoegen uitte over de uitspraak was geen toeval. Een dag eerder hadden hij en zijn vrouw Jill via Instagram een vermakelijk gesprek met Rapinoe, dat 44 minuten duurde. De voetbalster kwam verrassend uit de hoek door aan te geven dat ze open stond voor een functie als vice-president van de Verenigde Staten. Rapinoe zei dat ze graag campagne wilde voeren als zogenaamde running mate voor de presidentskandidaat van de Democratische Partij. De 77-jarige Biden heeft al meerdere keren duidelijk gemaakt dat hij een vrouw als running mate wil. “Ik denk dat ik dit gewoon naast het voetballen kan doen”, zei Rapinoe. “Als je nog een vice-president zoekt, dan ben ik beschikbaar voor een gesprek. Over de details hebben we het later wel. Schrijf dat maar op, geen druk.” Jill Biden, die voor de gelegenheid een deel van haar haar roze had geverfd zoals Rapinoe dat had gedaan voor op het WK, zei het een ‘geweldig idee’ te vinden. Biden moest er om lachen en zei met een knipoog dat ze er financieel op achteruit zou gaan. Rapinoe sloot het gesprek af met een serieuze ondertoon en een nieuwe sneer naar Trump: “Ik zie in u een kandidaat die mensen wil samenbrengen. De tegenstander heeft als enig doel om ons te verdelen, zodat hij boven ons kan staan.”

Hoewel Biden verrast was door het aanbod van Rapinoe, komt haar voorstel niet compleet uit de lucht vallen. Toen ze in 2019 werd verkozen tot Sports Illustrated’s Sportperson of the Year, stelde ze een duidelijk doel voor het huidige kalenderjaar: “Het belangrijkste is om die maniak uit het Witte Huis te krijgen”, zo werd ze geciteerd door Reuters. Wie het ook zou gaan opnemen tegen Trump bij de verkiezingen kon op de steun van Rapinoe rekenen. “Help me die bus in!”, zo riep ze. “Ik wil mensen wakker schudden! Als ik de deuren langs moet om mensen te overtuigen om te gaan stemmen, dan ben ik daar voor in.” Een dergelijke rol voor Rapinoe ligt eerder voor de hand dan die van running mate. Volgens Amerikaanse media zijn Amy Klobuchar, Stacey Abrams, Kamala Harris, Gretchen Whitmer en Elizabeth Warren de grootste kanshebbers om in de zomer gekozen te worden door Biden. Wie op 20 januari 2021 ook wordt geïnaugureerd, Rapinoe zal er alles aan gedaan hebben om Trump van de troon te stoten.