Xavi hoopt vurig op transfer: ‘Hij behoort tot de drie beste spelers ter wereld’

Xavi Hernández ziet de sportieve toekomst van Barcelona rooskleurig in. De oud-middenvelder, tegenwoordig in Qatar hoofdtrainer van Al Sadd, verwacht namelijk dat de Catalaanse grootmacht nog wel enkele jaren zal kunnen teren op sterspeler Lionel Messi. Daarnaast zou Barcelona er volgens Xavi goed aan doen om een poging te ondernemen Neymar terug te halen naar de club.

De oud-middenvelder van Barcelona spreekt maandag via Instagram Live de verwachting uit dat Messi nog enkele jaren op het hoogste niveau zal acteren, ondanks dat de Argentijnse vedette inmiddels al 32 is. "Ik denk zelfs dat hij nog vijf tot zeven jaar meekan. Hij zorgt zeer goed voor zijn lichaam en kan mee tot een jaar of 37, 38 of zelfs 39. Ik ben er zeker van dat hij er in 2022 bij zal zijn op het WK in Qatar", zo laat Xavi optekenen.

Xavi laat zich ook uit over Neymar, met wie hij tussen 2013 en 2015 een kleedkamer deelde bij Barcelona. De Braziliaanse dribbelaar verliet Barça in 2017 voor een avontuur bij Paris Saint-Germain, maar wordt sindsdien vrijwel iedere zomer in verband gebracht met een terugkeer naar het Camp Nou. "Puur voetballend gezien behoort hij tot de drie, misschien vijf beste spelers ter wereld. Daar twijfel ik niet eens aan. Hij kan het verschil maken", zegt de Spanjaard over Neymar.

"Laten we hopen dat hij terugkeert bij Barcelona. Ik ben een groot Barcelona-fan en wil dat de beste spelers voor de club spelen", vervolgt Xavi, die benadrukt dat Neymar zeker geen lastige jongen is in de kleedkamer. "Ik heb samen met hem deel uitgemaakt van een team en hij is een positieve jongen. Hij zou veel toevoegen aan Barcelona en zou een fantastische aanwinst zijn, die het verschil kan maken."

Xavi spreekt tot slot ook nog over zijn eigen carrière als trainer. De veertigjarige oefenmeester staat sinds de zomer van 2019 voor de groep bij Al Sadd en zette daarmee zijn eerste stappen in het trainersvak. Hij werd afgelopen winter door Barcelona gepolst over een terugkeer, nadat de club afscheid had genomen van Ernesto Valverde. Xavi bedankte echter voor de eer, waarna de keuze viel op Quique Setién. "Ik heb wat gesprekken gevoerd en kreeg een geweldige aanbieding, maar het was niet het juiste moment. Ik heb nog meer ervaring nodig als trainer. Toch is het zo dat het mijn droom is om ooit trainer van Barcelona te zijn."