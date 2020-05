Salomon Kalou keihard gestraft door Hertha BSC om ‘Skandal-Video’

Salomon Kalou heeft zijn laatste wedstrijd voor Hertha BSC mogelijk gespeeld. De Duitse club laat maandagavond via de officiële kanalen namelijk weten de 34-jarige aanvaller voor onbepaalde tijd geschorst te hebben, nadat de Ivoriaan eerder op de dag een video verspreidde waarin hij de coronamaatregelen ogenschijnlijk aan zijn laars lapt. Het contract van Kalou bij Hertha loopt per 1 juli af.

Een livevideo van Kalou op Facebook deed vanmiddag veel stof opwaaien. Op de beelden is onder meer te zien te zien hoe de ex-Feyenoorder zijn ploeggenoten in de kleedkamer begroet met een handdruk, terwijl er ook weinig rekening gehouden lijkt te worden met de aanbeveling om anderhalve meter afstand te houden. Van mondkapjes in de kleedkamer is eveneens geen sprake bij Hertha. In Duitsland werd al snel gesproken van een Skandal-Video.

Hertha neemt de zaak niet licht op en heeft maandagavond laten weten dat Kalou per direct is geschorst voor trainingen en wedstrijden. "Met de video heeft Kalou niet alleen grote schade aangericht aan Hertha BSC: hij heeft als profvoetballer de indruk gewekt dat individuele spelers het coronavirus niet serieus nemen. Ik wens te benadrukken dat we bij Hertha iedereen wijzen op de hygiëneregels en regels met betrekking tot het nemen van voldoende afstand. Kalou is een gerespecteerde en ervaren speler, maar zijn gedrag vraagt om ferme maatregelen", licht sportief directeur Michael Preetz van de Duitse club toe op de clubsite.

Kalou zelf heeft inmiddels ook het boetekleed aangetrokken. "Het spijt me als ik de indruk heb gewekt dat ik het coronavirus niet serieus neem. Het tegenovergestelde is het geval. Ik ben namelijk zeer bezorgd om de mensen in Afrika, omdat de medische zorg daar lang niet zo goed is als in Duitsland. Ik heb niet goed nagedacht en ben blij dat al onze tests negatief zijn uitgevallen. Ik wil ook excuses maken aan de mensen die zonder dat zij het wisten in de video zijn verschenen", laat hij weten.