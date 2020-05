‘Barcelona hakt knoop door en sluit transferconstructie met Ajax uit’

Carles Aleña en Riqui Puig werden vorige week door De Telegraaf in verband gebracht met een zomerse transfer naar Ajax, maar beide middenvelders lijken volgend seizoen gewoon voor Barcelona te spelen. Sport weet maandag namelijk te melden dat trainer Quique Setién van de Catalaanse grootmacht volgend seizoen graag de beschikking wenst te hebben over zowel Aleña als Puig.

Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf bracht vorige week maandag het nieuws dat Barcelona zich officieel in Amsterdam had gemeld om een zomerse transfer van André Onana te bespreken. De huidige koploper van LaLiga was naar verluidt bereid om Neto, Puig én Alex Collado of Aleña in een deal met Ajax te betrekken, teneinde de komst van de doelman te financieren.

Een dergelijke constructie lijkt echter van tafel, nu Barcelona volgens onder meer Sport heeft bepaald dat Aleña en Puig volgend seizoen deel zullen uitmaken van de hoofdmacht. Beide middenvelders zullen in de voorbereiding op de nieuwe voetbaljaargang een rugnummer toegewezen krijgen en alleen bij een aanzienlijk bod uit mogen kijken naar een andere werkgever.

Aleña en Puig staan al jarenlang te boek als grote talenten in Spanje, maar beide middenvelders moeten vooralsnog veel geduld betrachten. De 22-jarige Aleña speelde dit seizoen in LaLiga vier wedstrijden voor Barcelona, alvorens hij in de winterstop op huurbasis werd gestald bij competitiegenoot Real Betis. In dienst van de club uit Sevilla speelde de begaafde linkspoot acht competitieduels, voordat het seizoen werd onderbroken vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het contract van Aleña bij Barcelona loopt nog door tot medio 2022.

Voor Puig geldt dat hij het grootste deel van zijn wedstrijden dit seizoen op het derde niveau van Spanje speelde voor Barcelona B: in totaal 21. Setién gunde de twintigjarige middenvelder sinds de winterstop pas tweemaal speelminuten in de hoofdmacht, maar ziet hem wel bijna dagelijks aan het werk op de training. Het contract van Puig in het Camp Nou loopt door tot de zomer van 2021.