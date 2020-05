Spaanse clubs kunnen gaan toewerken naar spoedige hervatting LaLiga

De clubs in LaLiga en de lagere afdelingen van het Spaanse profvoetbal hebben toestemming gekregen om de training te hervatten. De Spaanse voetbalbond laat maandagmiddag middels een statement weten dat de club toestemming krijgen om te trainen, mits de nodige voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen.

De spelers moeten in de aankomende week allemaal getest worden op het coronavirus, waarna zij op individuele basis de training zullen hervatten. Frenkie de Jong reisde vooruitlopend op deze maatregelen maandag met een privéjet al terug van Amsterdam naar Barcelona. Hij zal zich in de komende dagen weer bij zijn werkgever melden.

Het is de bedoeling dat spelers in eerste instantie in groepjes van vier de training hervatten. In de komende weken zal dat aantal steeds verder opgevoerd worden totdat er weer sprake kan zijn van normale groepstrainingen. LaLiga mikt op juni als maand waarin de competitie hervat moet worden, waarna het seizoen in de zomer uitgespeeld kan worden.

De organisatoren van de competitie benadrukken echter ook dat de situatie afhankelijk is van de ontwikkelingen rondom de coronacrisis. Als het virus opnieuw oplaait in Spanje, zal dit ook invloed hebben op het al dan niet hervatten van LaLiga. Er staan momenteel nog elf speelronden op de agenda in de hoogste afdeling. Barcelona gaat met een voorsprong van twee punten op Real Madrid aan kop.