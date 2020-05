Erwin Koeman getipt voor Eredivisie-rentree: ‘Zijn naam heb ik gehoord’

FC Twente zegde het contract van Gonzalo García García onlangs formeel op en de Tukkers hebben de hoofdtrainer nog geen nieuw contract aangeboden. Mocht de oud-middenvelder deze zomer vertrekken uit de Grolsch Veste, dan komt Erwin Koeman in beeld als opvolger, zo weet Jan van Halst te melden bij Ziggo Sport. Koeman zit zonder club na zijn ontslag bij de nationale ploeg van Oman in december vorig jaar.

"De naam van Erwin Koeman heb ik gehoord", zegt Van Halst, die als speler en bestuurder een verleden heeft bij FC Twente, in de YouTube-aflevering Paniekvoetbal, gepresenteerd door Jack van Gelder. "En toen ik dat hoorde dacht ik gelijk: verrek ja, hoe zou het daarmee zijn? Die zou wel passen bij FC Twente, op de een of andere manier." Koeman werkte eerder in Nederland voor RKC Waalwijk, Feyenoord, FC Utrecht en FC Eindhoven.

Collega-analist Youri Mulder, eveneens met een verleden bij de Tukkers, vraagt zich af hoe Van Halst bij Koeman is uitgekomen als mogelijke optie voor FC Twente. "Jan, jij hebt een Enschedees verleden bij FC Twente. Heb je daar iets over gehoord? Heb je er informatie over gekregen?" Van Halst reageert dat hij die ‘naam heeft gehoord’. "Nouja, dat hij op een lijstje staat, zo heet dat dan altijd zo", aldus de voormalig middenvelder.

Koeman was buiten Nederland naast Oman werkzaam als bondscoach van Hongarije en als interim-trainer bij Fenerbahçe, na het ontslag van Phillip Cocu in de herfst van 2018. Daarnaast fungeerde de oud-international van Oranje bij zowel Southampton als Everton als rechterhand van zijn broer Ronald Koeman.