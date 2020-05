Davinson Sánchez is Ajax niet vergeten; gezinsuitbreiding Van der Sar

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Davinson Sánchez verliet Ajax in 2017 voor een avontuur bij Tottenham Hotspur, maar de Colombiaanse verdediger is de Amsterdamse club nog altijd niet vergeten, zo blijkt uit een foto die zijn partner Daniela Reina maandag deelde.





Edwin van der Sar bracht ruim een week geleden het verdrietige nieuws dat zijn hond Sproet was overleden. Inmiddels heeft de algemeen directeur van Ajax een andere viervoeter toegevoegd aan zijn huishouden: Charlie.





Cesc Fàbregas vierde maandag zijn 33ste verjaardag. De Spaanse middenvelder werd flink in de watten gelegd door zijn familie. Bovendien kon de familie Fàbregas na een lange periode in lockdown eindelijk weer eens naar buiten in Monaco.





Ook Robert Lewandowski had maandag reden voor een feestje: zijn dochtertje vierde haar derde verjaardag.





Zondag kwam het nieuws naar buiten dat Ronald Koeman met hartproblemen was opgenomen in het ziekenhuis. Een dag later dachten diverse voetballers nog aan de bondscoach.





Arnold Bruggink fietste op 4 mei langs een indrukwekkende Canadese begraafplaats in Holten.





Ook bij Vitesse traint men inmiddels weer in kleine groepjes. Doelman Kostas Lamprou kondigde zijn rentree op het trainingsveld op geheel eigen wijze aan.





Rajiv Van La Parra werkte maandag op een afgelegen veldje aan zijn techniek. Bas Nijhuis voetbalde te midden van zijn paadren.





Mario Götze liet zich maandag een nieuw kapsel aanmeten door zijn partner Ann-Katrin.





Iemand die inmiddels zal hunkeren naar een bezoekje aan de kapper, is Cristiano Ronaldo.