Salomon Kalou zorgt met ‘Skandal-Video’ voor ophef in Duitsland

In Duitsland wordt er inmiddels weer voorzichtig toegewerkt naar een hervatting van de Bundesliga en de Duitse voetbalbond heeft nu het weekend van 15 of het weekend van 22 mei geprikt als datum waarop er idealiter weer gevoetbald kan worden. Om dit voor elkaar te krijgen zullen de clubs in de Bundesliga echter wel de striktste hygiëneregels in acht moeten nemen en hier blijkt het een en ander mis te gaan.

Een livevideo van Salomon Kalou op Facebook heeft maandag namelijk veel stof doen opwaaien. Op de beelden is te zien hoe de aanvaller van Hertha BSC onder meer zijn ploeggenoten in de kleedkamer begroet met een handdruk, terwijl er ook weinig rekening gehouden lijkt te worden met de aanbeveling om anderhalve meter afstand te houden. Van mondkapjes in de kleedkamer is eveneens geen sprake bij Hertha.

In Duitsland wordt onder meer gesproken over een Skandal-Video en de uitspraken die aanvoerder Vedad Ibisevic op beeld doet tegenover Kalou helpen hier niet bij: “Dit is gestoord, bro. Ik begrijp niet waarom ze dit doen. Ik ga hen vragen of ze ons in de maling nemen”, moppert de aanvaller wat over het voornemen van Hertha om de salarissen van de spelers met tien procent in te korten.

Een ander onderwerp van gesprek in de Duitse pers is een later deel van de video, waarin Kalou zich meldt voor de medische keuring. De ex-Feyenoorder roept onder meer ‘coronavirus, coronavirus’ terwijl hij een trap oploopt en blijft filmen als hij de behandelkamer binnenkomt waar ploeggenoot Jordan Torunarigha een coronatest ondergaat. Een teamarts wendt zich daarna rechtstreeks tot Kalou: “Salomon, verwijder dit alsjeblieft.”

De Duitse voetbalbond heeft maandag bekendgemaakt dat tien spelers in de Bundesliga en 2. Bundesliga positief zijn getest op het coronavirus. Zij zijn direct in quarantaine geplaatst. Onder de voetballers, stafleden en andere begeleiders zijn in de afgelopen tijd 1.724 tests uitgevoerd. Bij 1. FC Köln, waar afgelopen week drie positieve gevallen werden geconstateerd, zijn geen nieuwe besmettingen waargenomen. In de komende weken zullen de spelers opnieuw getest worden.